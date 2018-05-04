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В Приозерске торжественно открыли долгожданный фонтан
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В Приозерске торжественно открыли долгожданный фонтан 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
4 мая 2018 года «Мелодия воды» украсила центральный сквер города Приозерска. Традиционную ленточку на открытии в присутствии горожан разрезали глава администрации Приозерского района и председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.
В 2017 году город принял участие в реализации приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Результатом работы стало благоустройство четырех городских дворов, а также сквера 50-летия Октября, жемчужиной которого стал фонтан.
Работы по его строительству и монтажу качественно выполнила строительная компания «ЮНИТ», а традиционную ленточку на открытии в присутствии горожан разрезали глава администрации района Александр Соклаков, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Сергей Кузьмин и юный приозерец, пришедший на праздник вместе с мамой.
Сергей Кузьмин отметил, что выделенный на реализацию проекта губернатором миллиард рублей был успешно реализован в прошедшем году и на этот год такой же миллиард предназначен для реализации в восьмидесяти муниципальных образований области. Поздравил приозерцев с новым местом для отдыха, пожелал всем радости, мира, добра.
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