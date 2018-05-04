В Георгиевске закрыли Дом культуры из-за проблем с пожарной безопасностью 

Георгиевский городской дом культуры закрыли по иску прокурора в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Ставропольского краевого суда
Георгиевский межрайонный прокурор направил в суд исковые заявления в отношении нескольких учреждений.
Помимо Дома культуры в списке «штрафников» ООО «АВМ», ООО «ЦУМ», ООО «Восточный ветер», а также ООО «Драйв».
Однако запрет эксплуатировать помещение коснулся только учреждения культуры. Во всех остальных случаях прокурор просил суд лишь обязать нарушителей устранить недостатки.