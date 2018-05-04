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«Комитет русскоязычных родителей Татарии» обвинил Сидякина в «поддержке экстремизма»
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«Комитет русскоязычных родителей Татарии» обвинил Сидякина в «поддержке экстремизма» 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
«Родительское сообщество Татарстана» опубликовало в официальном сообществе обращение «Комитета русскоязычных родителей Татарии» к депутату Госдумы от РТ Александру Сидякину. Ранее Сидякин раскритиковал закон о добровольном изучении национальных языков в республиках, заявив, что политика запретов никогда ни к чему хорошему не приводила. Представители комитета настаивают, что высказывания депутата «диаметрально противоположны мнению большинства граждан РФ, в том числе проживающих на территории республики Татарстан». Активисты считают, что Сидякин извратил суть законопроекта в своих высказываниях. «…до такой степени, что вызывает беспокойство за Ваше здоровье, компетентность и адекватность, — обращаются они к депутату. — Законопроект полностью соответствует нормам Конституции, а также соответствует поручениям президента страны. Направлен на формирование единых норм и требований к образовательной системе, а также на урегулирование добровольного изучения национальных языков единого государства». В завершение комитет предостерегает Александра Сидякина «от поддержки экстремизма и сепаратизма», а также требуют, чтобы депутат поддержал «законопроект № 438863-7 в полном объёме» либо отказался от должности.
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