Раненая в кафе пермячка не может добиться возбуждения уголовного дела

Жительница Перми , получившая в кафе ранение в плечо из травматического пистолета, более полугода не может добиться возбуждения уголовного дела, сообщает Properm.

Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» Наталья Анцигина, 31 августа 2017 года она, приехав из отпуска, встретилась с подругами в заведение «Чайхана» на улице 25 Октября. В это время за соседним столом в нескольких метрах от женщин сидели двое мужчин и разговаривали. Вдруг раздался хлопок, после которого Наталья упала на пол и потеряла сознание. Позже медики достали из плеча женщины застрявшую там пулю.

По факту происшествия участковый из отдела полиции Ленинского района Перми проводил доследственную проверку. Мужчина, которому принадлежит пистолет Grand Power, пояснил, что оружие находилось в барсетке. Зазвонил телефон, мужчина начал его доставать, и произошёл случайный выстрел. При этом в материалах проверки было зафиксировано, что гильзу от пули обнаружили в соседнем помещении кафе. На самой барсетке выходного отверстия от пули нет.

По словам адвоката Сергея Фадеева, не смотря на то, что здоровью его доверительницы причинён вред средней тяжести, участковый четыре раза отказал в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия состава преступления.

«Чем руководствовался сотрудник полиции, принимая решение, остаётся только догадываться. Я считаю, что выстрел не был случайным, так как владелец пистолета, имея разрешение на ношение оружия, не может не знать правила обращения с ним. Что носить его необходимо только в кобуре, патрона в патроннике быть не должно, а сам пистолет должен стоять на предохранителе. Владелец пистолета нарушил все эти правила, а значит умышленно нанёс вред здоровью женщины», — говорит адвокат.