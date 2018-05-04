Ещё
Раненая в кафе пермячка не может добиться возбуждения уголовного дела
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раненая в кафе пермячка не может добиться возбуждения уголовного дела 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Жительница Перми, получившая в кафе ранение в плечо из травматического пистолета, более полугода не может добиться возбуждения уголовного дела, сообщает Properm.
Как рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» Наталья Анцигина, 31 августа 2017 года она, приехав из отпуска, встретилась с подругами в заведение «Чайхана» на улице 25 Октября. В это время за соседним столом в нескольких метрах от женщин сидели двое мужчин и разговаривали. Вдруг раздался хлопок, после которого Наталья упала на пол и потеряла сознание. Позже медики достали из плеча женщины застрявшую там пулю.
По факту происшествия участковый из отдела полиции Ленинского района Перми проводил доследственную проверку. Мужчина, которому принадлежит пистолет Grand Power, пояснил, что оружие находилось в барсетке. Зазвонил телефон, мужчина начал его доставать, и произошёл случайный выстрел. При этом в материалах проверки было зафиксировано, что гильзу от пули обнаружили в соседнем помещении кафе. На самой барсетке выходного отверстия от пули нет.
По словам адвоката Сергея Фадеева, не смотря на то, что здоровью его доверительницы причинён вред средней тяжести, участковый четыре раза отказал в возбуждении уголовного дела по причине отсутствия состава преступления.
«Чем руководствовался сотрудник полиции, принимая решение, остаётся только догадываться. Я считаю, что выстрел не был случайным, так как владелец пистолета, имея разрешение на ношение оружия, не может не знать правила обращения с ним. Что носить его необходимо только в кобуре, патрона в патроннике быть не должно, а сам пистолет должен стоять на предохранителе. Владелец пистолета нарушил все эти правила, а значит умышленно нанёс вред здоровью женщины», — говорит адвокат.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми скончался директор и основатель лицея № 1 Леонид Лурье На калийном руднике Соликамск-2 образовалась новая воронка Мы в одной связке. О Дне Победы, добровольчестве и благоустройстве города
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть звезды экрана, позор Украины и другие события дня29
Певица погибла во время отдыха24
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну133
У России появится серьезный конкурент по газу426
«Затонул в результате взрыва»: что нашли вместо «Боинга»7
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
01:12
Переговоры Китая и США провалились
Экономика
00:32
Украина выступила с требованием к РФ по задержанному судну
Украина В мире
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение