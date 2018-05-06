В Новгородской области захоронили останки 400 воинов, найденных в ходе «Вахты памяти»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. / ТАСС /. Церемония захоронения останков более 400 воинов, найденных в ходе «Вахты памяти», состоялась в воскресенье в Новгородской области . Мероприятие прошло на мемориале «Ясная поляна» в Парфинском районе в присутствии родственников погибших, сообщила ТАСС начальник штаба экспедиции «Долина» Елена Пахомова

"Сегодня в Парфинском районе на мемориале «Ясная поляна» прошла церемония захоронения останков более 400 красноармейцев. Это воины, которые были найдены поисковиками в ходе осенней «Вахты памяти» в 2017 году и в течение весеннего этапа, который идет сейчас. Нам удалось найти членов семьи некоторых погибших, сегодня на церемонию приехали родственники из Севастополя ", — рассказала собеседница агентства.

Как отметила Пахомова, за две недели работ в Парфинском районе в ходе весеннего этапа, поисковики эксгумировали останки более 250 советских бойцов и командиров. «Мы обнаружили девять личных медальонов, подписные ложки и котелки», — добавила Пахомова.

Как сообщила пресс-служба поисковой экспедиции «Долина», два медальона удалось прочитать и установить имена двух солдат. Личные знаки принадлежали Ефиму Ефимову 1912 года рождения из Казани и Анатолию Власову 1907 года из Мордовской АССР.

Мемориал «Ясная поляна», где в воскресенье прошла торжественно-траурная церемония — одно из самых крупных в Новгородской области воинских захоронений. Там упокоены около 30 тыс. советских солдат и офицеров.