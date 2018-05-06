Ещё
В Новгородской области захоронили останки 176 погибших в ВОВ солдат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новгородской области захоронили останки 176 погибших в ВОВ солдат 

ТАСС 22 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. /ТАСС/. Останки 176 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), захоронили в воскресенье в Новгородской области. Церемония погребения прошла на воинском мемориале в поселке Лычково Демянского района, сообщили ТАСС в пресс-службе поисковой экспедиции «Долина».
"Сегодня на воинском мемориале в п. Лычково Демянского района прошло захоронение погибших советских воинов, чьи останки были обнаружены поисковиками совместного лагеря экспедиции «Долина» и Российского военно-исторического общества (РВИО). По итогам поиска были обнаружены и с отданием воинских почестей погребены останки 176 советских бойцов и командиров", — отметили в пресс-службе.
В работе двухнедельной экспедиции принимали участие около 250 поисковиков «Долины», военнослужащие Западного военного округа и специалисты РВИО. Помимо останков советских солдат, поисковики обнаружили также семь медальонов, три из которых удалось прочесть. Кроме того, нашли медаль «За Отвагу» №71025.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Новгородской области прошла еще одна церемония, в ходе которой захоронили останки еще более 400 красноармейцев, найденных в ходе «Вахты Памяти». Мероприятие прошло на мемориале «Ясная поляна» в Парфинском районе в присутствии родственников погибших.
Весенний этап «Вахты памяти» в Новгородской области стартовал 23 апреля, в нем принимают участие около 2 тыс. человек.
ТАСС: последние новости
В Пятигорске открыли реконструированный Парк Победы Президент Германии выразил обеспокоенность состоянием трансатлантических отношений В чем Карл Маркс оказался прав
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой571
Умер Юрий Томошевский1
Эрдоган выступил с заявлением по Сирии165
Хабенский устроил перепалку с журналисткой114
Бузова сообщила о замужестве118
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:17
На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
Происшествия В мире
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение