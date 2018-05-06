В Новгородской области захоронили останки 176 погибших в ВОВ солдат

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 мая. / ТАСС /. Останки 176 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), захоронили в воскресенье в Новгородской области . Церемония погребения прошла на воинском мемориале в поселке Лычково Демянского района, сообщили ТАСС в пресс-службе поисковой экспедиции «Долина».

"Сегодня на воинском мемориале в п. Лычково Демянского района прошло захоронение погибших советских воинов, чьи останки были обнаружены поисковиками совместного лагеря экспедиции «Долина» и Российского военно-исторического общества (РВИО). По итогам поиска были обнаружены и с отданием воинских почестей погребены останки 176 советских бойцов и командиров", — отметили в пресс-службе.

В работе двухнедельной экспедиции принимали участие около 250 поисковиков «Долины», военнослужащие Западного военного округа и специалисты РВИО. Помимо останков советских солдат, поисковики обнаружили также семь медальонов, три из которых удалось прочесть. Кроме того, нашли медаль «За Отвагу» №71025.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Новгородской области прошла еще одна церемония, в ходе которой захоронили останки еще более 400 красноармейцев, найденных в ходе «Вахты Памяти». Мероприятие прошло на мемориале «Ясная поляна» в Парфинском районе в присутствии родственников погибших.

Весенний этап «Вахты памяти» в Новгородской области стартовал 23 апреля, в нем принимают участие около 2 тыс. человек.