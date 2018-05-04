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Новый том новгородской Книги памяти «Солдаты Победы» расскажет о судьбе двух тысяч воинов
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Новый том новгородской Книги памяти «Солдаты Победы» расскажет о судьбе двух тысяч воинов 

ТАСС 1 час назад
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 мая. /ТАСС/. В Новгородской области выпустили 15-й том Книги памяти «Солдаты Победы». Очередное издание содержит сведения о судьбах более двух тысяч фронтовиков, сообщили в пятницу в пресс-центре правительства региона.
"Вышел в свет 15-й том Книги памяти «Солдаты Победы». В книге опубликованы биографические сведения о 2210 фронтовиках — уроженцах и жителях Новгородской области, а также вновь выявленные или уточненные данные о 213 павших в период Великой Отечественной войны защитниках Отечества", — говорится в сообщении.
Кроме того, в очередной том вошли очерки о малоизвестных эпизодах Великой Отечественной войны на территории Новгородской области. Новое издание продолжает исследование о боевом пути подразделений 128-й стрелковой дивизии, которая сражалась на подступах к Новгороду в августе 1941 года. Ранее информацию опубликовали в девятом томе издания.
Некоторые данные посвящены ряду юбилейных событий. «В книге опубликованы очерки о судьбах бойцов и командиров, посвященные годовщине гибели в районе Мясного Бора 305-й стрелковой дивизии. С юбилейными датами также связаны материалы по истории освобождения от немецко-фашистских захватчиков Молвотицкого и Полавского районов в январе— марте 1942 года», — отмечается в сообщении.
В 15-м томе размещена биографическая информация о вновь выявленных Героях Советского Союза, боевой и жизненный путь которых связан с новгородской землей. В том числе представлены очерки Герое Советского Союза Якове Павлове, известном писателе Глебе Алехине-Масловском, математике Викторе Залгаллере и других новгородцах — участниках Великой Отечественной войны.
Издания Новгородской областной Книги памяти ежегодно поступают в библиотеки Новгородской области и размещаются в Интернете. Они доступны на сайтах "Объединенный банк данных «Мемориал» и «Архивы Новгородской области».
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