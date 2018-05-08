На крупнейшем воинском мемориале Новгородской области прошло последнее захоронение 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая. /ТАСС/. Церемония захоронения останков солдат, найденных в ходе «Вахты памяти», прошла во вторник на крупнейшем военном мемориале Новгородской области в деревне Мясной Бор. Это захоронение стало последним, поскольку свободной территории для новых братских могил на мемориале больше нет, сообщил ТАСС председатель Совета командиров экспедиции «Долина» Игорь Неофитов.
"Сегодня в братской могиле на мемориале в деревне Мясной Бор были захоронены 238 погибших бойцов и командиров Красной Армии. Их останки поисковики обнаружили в Новгородском районе в ходе весенней вахты в этом году и осенью 2017-го. По количеству захороненных солдат этот мемориал в области самый крупный, но свободной территории для новых братских могил на нем нет, сегодняшняя церемония последняя", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что на мемориале захоронено более 45 тыс. солдат.
По словам Неофитова, сейчас представители экспедиции и местные власти ищут пути решения проблемы. «Мы уже проводили несколько рабочих встреч с администрацией Новгородского района и они нашли выход из ситуации, подобрали новый участок в пределах деревни Мясной Бор. Но не исключается, что будет расширен и старый мемориал», — сказал он.
В годы войны Мясной Бор стал одной из территорий, на которой проходила Любанская наступательная операция советских войск (7 января — 30 апреля 1942 года), которая имела целью прорвать блокаду Ленинграда. Однако она не была успешно завершена из-за значительного перевеса в технике и снабжении фашистской армии, а также, как отмечают историки, ошибок советского командования. По некоторым данным, во время боев на этом участке Волховского фронта погибло более 300 тыс. солдат Красной армии. Территория неподалеку от Мясного Бора именуется «Долиной смерти».