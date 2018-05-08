На крупнейшем воинском мемориале Новгородской области прошло последнее захоронение

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 мая. / ТАСС /. Церемония захоронения останков солдат, найденных в ходе «Вахты памяти», прошла во вторник на крупнейшем военном мемориале Новгородской области в деревне Мясной Бор. Это захоронение стало последним, поскольку свободной территории для новых братских могил на мемориале больше нет, сообщил ТАСС председатель Совета командиров экспедиции «Долина» Игорь Неофитов.

"Сегодня в братской могиле на мемориале в деревне Мясной Бор были захоронены 238 погибших бойцов и командиров Красной Армии. Их останки поисковики обнаружили в Новгородском районе в ходе весенней вахты в этом году и осенью 2017-го. По количеству захороненных солдат этот мемориал в области самый крупный, но свободной территории для новых братских могил на нем нет, сегодняшняя церемония последняя", — рассказал собеседник агентства, уточнив, что на мемориале захоронено более 45 тыс. солдат.

По словам Неофитова, сейчас представители экспедиции и местные власти ищут пути решения проблемы. «Мы уже проводили несколько рабочих встреч с администрацией Новгородского района и они нашли выход из ситуации, подобрали новый участок в пределах деревни Мясной Бор. Но не исключается, что будет расширен и старый мемориал», — сказал он.