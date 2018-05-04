Как правильно использовать тактический фонарь

Представьте, что вы возвращаетесь домой поздним вечером. Неосвещенные улицы спальных районов таят множество опасностей — вы можете просто не понять, откуда появился нападающий, так быстро все произойдет. Чтобы подобная ситуация не стала неожиданностью, стоит заранее озаботиться хотя бы о минимальных средствах безопасности. Одним из удачных решений будет тактический фонарь: ведь простая, крепкая конструкция может в один прекрасный момент спасти.

Что такое тактический фонарик

Тактические фонари изначально разрабатывались для полицейских и военных структур. Именно поэтому, многие современные фонарики такого рода могут быть установлены на любое оружие, оснащенное, к примеру, планкой Пикатинни. Тактические фонари, как правило, меньше обычных и изготовлены из оружейного алюминия для большей прочности. Простая и безобидная с виду штуковина может и в самом деле спасти вам жизнь в сложной ситуации — безо всякого оружия.

Какой фонарь выбрать

Тактический фонарь должен отвечать нескольким категориям. Выбирайте небольшой размер, чтобы носить его каждый день. Мощность не меньше 150 люменов — иначе не получится дезориентировать нападающих. Простота будет плюсом: вам не нужны все эти функции стробоскопа, выдачи сигнала SOS и значка бэтмена. Естественно, нужно позаботиться о выборе водонепроницаемого и прочного девайса. Лучше всего будет корпус из анодированного алюминия.

Ослепить

Очевидное решение, которое может сработать даже солнечным днем. Тактические фонари оснащены очень мощными лампами: яркий свет приведет к слепоте и мгновенной дезориентации противника. Это и будет лучший момент для побега — а если у вас нет никакой боевой подготовки, то лучшим решением в подобной ситуации станет как раз уход от нападающего.

Бывают ситуации, где вы просто обязаны напасть первым. Единственный удар способен решить исход всего боя, столкнувшись с грабителем в темном переулке, вы не должны теряться в сомнениях. Быстрый, жесткий удар в лицо зубчатым безелем тактического фонаря практически наверняка выведет врага из строя. Эффективны и неожиданные атаки коленей и паха.