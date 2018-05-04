В супермаркетах Швейцарии начали продавать марихуану

Представители немецкой сети магазинов Lidl начала продавать марихуану в своих швейцарских магазинах. Легкий наркотик стоит в два раза дороже сигарет — 15 евро за полтора грамма. Местные производители говорят, что их продукт особый, не похожий на другую «траву», сообщает Euronews.

По словам представителей Lidl, в экстракте растения, которым они торгуют, практически нет обладающего психоактивными свойствами тетрагидроканнабинола (ТГК). Таким образом, эффект от продукта, по словам производителей, скорее, «расслабляющий и противовоспалительный», а не наркотический.

Владельцы сети магазинов Lidl утверждают, что продающаяся у них марихуана выращивается в автоматизированных теплицах без применения химикатов и ГМО.

"Наш продукт экологически чист и не наносит вреда природе", — утверждают швейцарцы, поставляющие марихуану в магазины.