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В супермаркетах Швейцарии начали продавать марихуану
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В супермаркетах Швейцарии начали продавать марихуану 

Вести.Ru 1 час назад
Представители немецкой сети магазинов Lidl начала продавать марихуану в своих швейцарских магазинах. Легкий наркотик стоит в два раза дороже сигарет — 15 евро за полтора грамма. Местные производители говорят, что их продукт особый, не похожий на другую «траву», сообщает Euronews.
По словам представителей Lidl, в экстракте растения, которым они торгуют, практически нет обладающего психоактивными свойствами тетрагидроканнабинола (ТГК). Таким образом, эффект от продукта, по словам производителей, скорее, «расслабляющий и противовоспалительный», а не наркотический.
Владельцы сети магазинов Lidl утверждают, что продающаяся у них марихуана выращивается в автоматизированных теплицах без применения химикатов и ГМО.
"Наш продукт экологически чист и не наносит вреда природе", — утверждают швейцарцы, поставляющие марихуану в магазины.
В 2011 году власти Швейцарии приняли закон, согласно которому совершеннолетним разрешается покупать и употреблять коноплю с низким (не более 1 процента) содержанием ТГК.
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