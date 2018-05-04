После обращения местного жителя территорию парка «Школьный» очистили от мусора

Территорию вокруг памятника советским летчикам в парке «Школьный» района Бирюлево Западное расчистили после обращения пользователя на городской портал «Наш город».

Житель района Алексей Дайсон опубликовал на городском сайте обращение, в котором сообщил, что территория захламлена мусором, который свисает даже с деревьев. Из-за этого возникают проблемы: грязь и неопрятный внешний вид. Особенно это возмущает местного жителя в преддверии Дня Победы.

Глава районной управы Ольга Андриянова разместила ответное сообщение в пятницу, 4 апреля. Она сообщила о том, что все работы выполнены и мусор устранен. К ответу был прикреплен фотоотчет.

Теперь жители района Бирюлево Западное могут на портале «Наш город» написать не только на традиционные темы. На сайте появилась возможность сообщить о проблемах, которые характерны только для весенне-летнего времени. Например, стертой дорожной разметке, засохших деревьях во дворах и парках и даже об отсутствии песка в песочнице!