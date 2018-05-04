Рейтинг публичной активности ВИП-персон Самарской области. Апрель-2018

Для главы областного минтранса апрель выдался тяжким. Большего всего новостей, где фигурировал Иван Пивкин, было связано с подготовкой транспортной системы к матчам на стадионе «Самара Арена», включая и рельсовый транспорт. Не смотря на видную работу врио министра, ему вновь «попало» от руководителя области. 2 апреля на оперативном совещании Дмитрий Азаров раскритиковал министерство за ситуацию на 18 км Московского шоссе, где ветром развернуло светофоры. «На ремонт Московского шоссе потрачены огромные средства, а у вас там светофоры разворачивает, ситуация аварийная возникла! Терпение мое заканчивается», — сказал врио губернатора. В социальных сетях и телеграмм-каналах Ивану Пивкину в очередной раз посулили скорую отставку.

Депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский впервые оказался в рейтинге «ФедералПресс» . Ранее политик не проявлял себя в отношении региона и не отличался видными законодательными инициативами. Своим присутствием в ТОПе он обязан собственным финансовым положением. Как и другие его коллеги, зампредседателя комитета по бюджету и налогам в апреле задекларировал доходы за 2017 год. И оказался третьим по величине состояния парламентарием в России . За минувший год он заработал 734,4 млн рублей. Народный избранник владеет двумя земельными участками — оба площадью более 1000 кв. м. — с двумя домами площадью 479 и 362 кв. м., двумя Mercedes-Benz представительного класса — S 500 и S 560 4 Matic и катером Buster L, не говоря об имуществе в пользовании. Супруга Леонида Симановского тоже оказалась одной из самых богатых депутатских жен. Ее доход за год составил 85 млн 414 тыс. Дама имеет долю в земельном участке площадью 6 тыс. 780 кв. м., три квартиры, кроссовер Mercedes-Benz ML 350 и морской катер Aquador 32C.

Незримое присутствие в регионе его бывшего руководителя по-прежнему обеспечивает Николаю Меркушкину места в рейтинге наиболее популярных медиаперсон. Имя экс-губернатора СМИ упоминали по случаю открытия «Самара Арены», которую начал строить уроженец Мордовии . Вспомнили про него и в новости о выдвижении Дмитрия Азарова на выборы губернатора. А самым растиражированным вновь оказался скандал вокруг надбавки к пенсии Меркушкина в размере 130 тыс. рублей, которую он ежемесячно получает за счет областной казны. 24 апреля депутаты губдумы, наконец, поставили точку в полугодовалом обсуждении. Не смотря на усилия главного борца с режимом мордовского политика — депутата регпарламента Михаила Матвеева , который с конца прошлого года добивался отмены надбавки, выплату все же сохранили.

Самой интересной новостью месяца с упоминанием сити-менеджера Автограла стала встреча с двумя путешественниками из Чехии , профессором Пражского университета Петером Джавьюриком и инженером завода Skoda Филиппом Фогелем, которые объехали земной шар на «Копейке» 1975 года выпуска. В автопробег кругосветчики отправились 14 апреля 2017 года и вернулись обратно в Чехию через десять месяцев — 26 января 2018 года. Легендарный автомобиль ВАЗ-2101 передали в музей «АвтоВАЗа» в присутствии первых лиц города, ветеранов завода, молодых специалистов и студентов. «Это событие совпало с большим праздником для города: 48 лет назад, 19 апреля 1970 года, с конвейера завода сошел первый автомобиль „Копейка“, который до сих пор актуален и является брендом, — сказал Сергей Анташев.

Неделей ранее мэр Тольятти поддержал горожан и местных парламентариев, выступающих за возвращение хоккейной „Ладу“ в КХЛ. Жители Автограда с горечью восприняли известие, что совет директоров лиги не включил команду в список клубов-участников сезона 2018–2019 года. На заседании гордумы Тольятти депутаты приняты обращения в Миниспорта РФ и председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко

Еще один депутат Госдумы от Самарской области, как и Леонид Калашников , не остался в стороне от сирийского конфликта. В своих заявлениях Владимир Гутенев пошел дальше коллеги и предложил задуматься о том, чтобы Россия расширила договор о сотрудничестве с Сирией и разместила в иностранном государстве тактическое ядерное оружие. Кроме того, парламентарий полагает, что эффективным средством противостояния давлению США могла бы стать так называемая нулевая толерантность к нарушениям российского законодательства американскими компаниями, работающими в РФ. Об этом он заявил на Первом канале.

13 апреля все четыре фракции Госдумы внесли законопроект о мерах воздействия или противодействия на недружественные действия США и иных иностранных государств. „Это, прежде всего, ответ на развязанную против России, по сути, экономическую войну со стороны США и ряда государств Европы. Мы видим, что нечестные способы ведения конкурентной борьбы стали для американцев привычным делом и Россия не должна сидеть, сложа руки“, — сказал замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев.

Второе, что активно обсуждали в СМИ не без участия депутата — уход правительства РФ в отставку 7 мая. После инаугурации избранный президент страны должен предложить Госдуме кандидатуру премьер-министра, который и сформирует новый состав кабмина. По прогнозам Владимира Гутенева, в „Белом доме“, возможно, сменится 50-60% вице-премьеров, а среди министров ротация составит 35-40%.

4 апреля „Крылья Советов“ в ¼ Кубка России принимали московский »Спартак» на стадионе «Металлург». Несмотря на все старания самарских футболистов, гости оказались сильнее и трижды поразили ворота «Крыльев». Подопечным Андрея Тихонова удалось отыграть один мяч в дополнительное время. Итог — 1:3 в пользу москвичей. «Спартак» вышел в полуфинал, а «КС» завершили выступление в Кубке России. Но как сказал после игры главный тренер клуба, цель команды — не кубок, а выход в премьер-лигу. Для этого команде предстояло показать хорошую игру в ФНЛ.

Уже 7 апреля самарцы разгромили «Спартак-2» со счетом 5:1, но спустя четыре дня проиграли в гостях калининградской «Балтике», пропустив один мяч. В следующем матче 15 апреля «Крылья» схлестнулись с лидером первенства — красноярским «Енисеем». «Для нас это будет решающая игра», — предварительно заявил Андрей Тихонов. Серьезный настрой помог волжанам в тяжелом матче с минимальным отрывом подопечные Тихова вырвали победу у сибиряков. Затем 21 числа была удачная игра с «Зенитом-2». В гостях «Крылья» одолели питерцев — 0:2. А последней игрой «КС» в апреле стал тестовый матч на долгожданном стадионе «Самара Арена» с воронежским «Факелом» — 2:1 в пользу хозяев. По итогам серии игр «КС» оказались на второй строчке турнира.

16 апреля основной акционер «АвтоВАЗа» Alliance Rostec Auto BV объявил, что с 1 июня должность президента компании займет Ив Каракатзанис. Нынешний глава автогиганта Николя Мор сосредоточится на исполнении обязанностей старшего вице-президента Renault и руководителя региона Евразия, а также зампредседателя совета директоров «АвтоВАЗа». Как сообщила Renault Россия, в этом качестве француз продолжит контролировать финансовое оздоровление «АвтоВАЗа» и выполнение среднесрочного плана развития предприятия.

Второй заметной новостью с упоминанием француза стала публикация отчетности компании за первый квартал 2018 года. За этот период предприятие реализовало 79,1 тыс. автомобилей в России, что на 28,8% больше, чем за тот же период 2017 года. По итогам января-марта 2018 года три модели Lada — Vesta, Granta и Largus вошли в TOП-10 самых продаваемых автомобилей в стране. С начала года «АвтоВАЗ» наращивал объемы экспортных поставок, которые увеличились до 7,9 тыс. автомобилей, что на 25,1% больше по сравнению с первым кварталом 2017 года. По результатам работы в первом квартале 2018 года компания получила консолидированную выручку в объеме 64,8 млрд рублей, что на 40,8% больше, чем в январе-марте прошлого года. Чистый результат составил плюс 0,6 млрд рублей — на 3,4 млрд рублей лучше показателя аналогичного периода предыдущего года.

3. Леонид Калашников, депутат Госдумы — 214 (123)

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в апреле много выступал по теме эскалации конфликта в Сирии. Леонид Калашников заявлял, что Россия готова и будет защищать своих военнослужащих. Политик предлагал поставить войскам Асада как можно больше систем С-300 и С-400. «Этот тот самый путь, который может отрезвить американцев, и который мы проходили во время войны во Вьетнаме ». В свое время США разбомбили пол Вьетнама и летали свободно. Потом мы поставили туда противозенитные системы, вследствие чего за 2 дня было сбито около десятка самолетов. Американцы перестали летать», — высказался депутат.

К слову, российские комплексы С-400 уже послужили причиной обострения отношений России с США. Узнав о покупке этих систем Турцией , Вашингтон пригрозил Анкаре экономическими санкциями в случае окончательного одобрения этой сделки. По этому поводу Леонид Калашников сказал, что американцы «не стесняясь, стараются вытолкнуть Россию с рынка вооружений, делается это под видом санкций». Парламентарий считает, что в этой ситуации нашей стране надо вооружать этими зенитно-ракетными комплексами как можно больше союзников.

В начале месяца Леонид Калашников открыл парламентские слушания на тему: «О миграционной политике Российской Федерации на пространстве СНГ», где рассказал об отношениях РФ с дружественными народами и подверг критике миграционную политику Украины

В первые дни апреля сити-менеджер контролировала работу городских служб, УК и ТСЖ по уборке снега. Коммунальщиков, в чью зону ответственности попадают внутридворовые и внутриквартальные территории, Елена Лапушкина призвала лично обойти вверенные им территории.

Елена Лапушкина присутствовала на встрече с делегацией посольства Королевства Бельгии в России во главе с чрезвычайным и полномочным послом Жаном Режибо, которая прибыла в Самару, чтобы обсудить вопросы, связанные с пребыванием болельщиков во время мундиаля.

В День космонавтики рабочая группа, состоящая из депутатов, представителей надзорных органов, областных министерств, профсоюзных организаций под руководством Елены Лапушкиной посетила поселок Рубежный и встретилась с его жителями. Главный вопрос, который обсудили чиновники и народные избранники с местными жителями — строительство крематория. Встреча прошла на повышенных тонах, и решения больного вопроса найти не удалось.

14, 21 и 28 апреля в Самаре состоялись общегородские субботники, в которых также приняла участие глава Самары.

В новостные ленты попало объявление мэра о намерении изменить структуру горадминистрации Самары, разделив департамент финансов и экономического развития на два подразделения. Еще одной заметной новостью стал отказ мэрии бизнесмену Алексею Шаповалову в возведении высоток на территории бывшего стадиона «Буревестник». Представители администрации подчеркнули, что участок попадает в охранную зону объекта культурного наследия регионального значения — Петропавловской церкви. «Мы переговорим с правообладателем и попытаемся найти решение, которое принесет всем максимальную пользу», — подытожила Елена Лапушкина.

1. Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области — 955 (782)

Большинство апрельских новостей о главе региона было связано с его посланием о положении и основных направлениях социально-экономического развития области от 10 апреля. В нем Дмитрий Азаров затронул почти все волнующие жителей губернии темы: переселение из аварийного жилья, повышение доходов населения, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство, подготовку к ЧМ-2018, освоение современных технологий, реализацию крупных инвестпроектов, реформы в области здравоохранения, создание в регионе системы социальных лифтов для выпускников вузов, развитие регионального АПК, борьбу с коррупцией. СМИ растащили послание на цитаты, а известные лица региона прокомментировали слова врио губернатора применительно к своим отраслям.

25 апреля врио губернатора побывал в Кремле на встрече с президентом России. На следующий день Дмитрий Азаров заявил, что намерен участвовать в выборах губернатора.

Отклик у самарцев получило сообщение о том, что строительная компания «Древо» удовлетворит права дольщиков самого проблемного долгостроя губернии — поселка «Дубрава» на сумму более 700 млн рублей. Другой резонансной новостью стал комментарий самого Дмитрия Азарова о строительстве крематория у поселка Рубежный. Чиновник заявил, что никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам. Последним громким событием апреля с участием главы губернии стал первый тестовый матч на стадионе «Самара Арена».

Как составляется рейтинг

Каждый месяц экспертный канал «ФедералПресс» готовит рейтинг самых популярных ВИП-персон Самарской области, формируемый по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте используется база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более 3000 российских СМИ, представленных в интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом» . В большинстве своем это ведущие федеральные СМИ (печатные и электронные) и значимые региональные ресурсы. Мы преднамеренно не включаем в поисковую базу издания, не имеющие интернет-представительств, не заключившие соглашения с «Яндекс. Новости», а также блоги и форумы, где можно «накрутить» цитируемость того или иного деятеля.

Кроме того, для повышения репрезентативности исследования мы не считали повторяющиеся сообщения одних и тех же информационных агентств, поскольку данные повторы не отражаются на реальной позиции того или иного ньюсмейкера в медиарейтинге. По базе «Яндекса» сотрудники нашего экспертного канала ищут упоминания фамилий более 100 политиков, бизнесменов и общественных деятелей. В итоге мы получаем список персон, имена которых наиболее часто упоминались в материалах Рунета. Учитывая, что в базе анализируемых СМИ доминируют федеральные издания, получаемый на выходе рейтинг в первую очередь отражает позицию основных персон Самарской области относительно федерального центра.