Обратившийся к Путину чиновник сообщил о новых обысках

По словам, Шестуна обыски 4 мая проходили в агентстве «Ока-Дизайн», частном охранном предприятии «Зубр» и дворце спорта «Надежда». В мероприятиях участвуют сотрудники ГУЭБиПК, УФСБ Московской области и ОМОНа.

«Это больше акция устрашения. Они там двери ломают. Они уже там четвертый или пятый обыск, сколько можно одно и то же обыскивать», — заявил агентству «Интерфакс» чиновник, подчеркнув, что ЧОП прессуют правоохранительные органы , так как «есть приказ его закрыть».

«Он считается дружественным мне, этот ЧОП», — добавил глава района.

Ранее 52-летний Шестун, выступающий против планируемой ликвидации Серпуховского района и за закрытие мусорного полигона «Лесная», разметил на Youtubе 16-минутный ролик, в котором рассказал об угрозах ФСБ и администрации президента

Шестун открыто заявил, что ему якобы звонил руководитель администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева Михаил Кузнецов и предлагал написать заявление об отставке с открытой датой, обещая в противном случае открытие заказных уголовных дел против несговорчивого главы и пуск его семьи по миру, что якобы уже согласовано с Андреем Яриным , начальником главного управления внутренней политики администрации президента.

23 апреля в Кремле заявили, что еще не ознакомились с видеообращением Шестуна.

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