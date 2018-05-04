Обратившийся к Путину чиновник сообщил о новых обысках 

Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун рассказал об очередных обысках в муниципалитете, которые, по его мнению, являются акцией устрашения.
По словам, Шестуна обыски 4 мая проходили в агентстве «Ока-Дизайн», частном охранном предприятии «Зубр» и дворце спорта «Надежда». В мероприятиях участвуют сотрудники ГУЭБиПК, УФСБ Московской области и ОМОНа.
«Это больше акция устрашения. Они там двери ломают. Они уже там четвертый или пятый обыск, сколько можно одно и то же обыскивать», — заявил агентству «Интерфакс» чиновник, подчеркнув, что ЧОП прессуют правоохранительные органы, так как «есть приказ его закрыть».
«Он считается дружественным мне, этот ЧОП», — добавил глава района.
Ранее 52-летний Шестун, выступающий против планируемой ликвидации Серпуховского района и за закрытие мусорного полигона «Лесная», разметил на Youtubе 16-минутный ролик, в котором рассказал об угрозах ФСБ и администрации президента.
Шестун открыто заявил, что ему якобы звонил руководитель администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева Михаил Кузнецов и предлагал написать заявление об отставке с открытой датой, обещая в противном случае открытие заказных уголовных дел против несговорчивого главы и пуск его семьи по миру, что якобы уже согласовано с Андреем Яриным, начальником главного управления внутренней политики администрации президента.
23 апреля в Кремле заявили, что еще не ознакомились с видеообращением Шестуна.
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