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Правозащитники освободили из «рабства» четверых граждан Беларуси
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Правозащитники освободили из «рабства» четверых граждан Беларуси 

360tv.ru 28 минут назад
Правозащитники освободили из «рабства» четверых граждан Беларуси, которые работали на стройке в обыкновенном московском дворе. По словам рабочих, они несколько месяцев не получали зарплату, а паспорта забрал бригадир.
Спецоперацию по освобождению «рабов» общественники проводят без поддержки полиции. Место действия — окраина Москвы. Во дворе обыкновенного жилого дома несколько бытовок. Рабочие проводят капитальный ремонт зданий по соседству. Незадолго до прихода правозащитников со стройки убегает бригадир, в бытовках активисты находят растерянных рабочих, которые еще не до конца понимают, что свободны.
В кабинете начальника активисты нашли паспорта и телефоны четырех рабочих из Беларуси. Они приехали в Москву в феврале — прораб обещал хорошую зарплату. Но денег строители, как говорят, так и не увидели, а когда решили уехать домой — не смогли сделать и это.
А вот и эти четверо граждан Беларуси, сидят в прямом смысле слова на чемоданах — через полтора часа поезд увезет их домой. В офисе правозащитной организации они рассказывают об особенностях московского строительного бизнеса.
Съемочная группа телеканала «360» отправилась в то самое место, где несколько месяцев якобы насильно удерживали людей. Внешне — никаких намеков на рабовладение — такие небольшие городки из бытовок стоят в каждом районе города. Неподалеку нашли и бывших коллег рабочих — после небольших препирательств они рассказывают, что якобы рабочих в рабстве никто не держал.
Правда, на вопрос, почему рабочим не платили деньги и не отпускали домой, никто из руководителей стройки ответить не смог. Прораб вообще сделал вид, как будто не понимает, о чем идет речь. По словам экспертов, уголовное дело по статье использование рабского труда возбудить почти невозможно — за последние 25 лет слушались только 50 таких процессов.
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