Почему жители Великого Новгорода прогнали Александра Невского

В 1240 году на реке Нева произошла знаменитая битва между шведами и русскими. Русское войско возглавил князь Александр Ярославович (Невский). Именно его искусное командование принесло новгородцам победу. Однако всего через несколько месяцев Александр Невский был изгнан из Великого Новгорода.

Сражение на Неве

Долгое время предметом борьбы между русскими и шведами являлась территория, прилегающая к реке Неве. Дело в том, что Нева была выходом к Балтийскому морю, а, следовательно, и частью важнейшего торгового пути под названием «из варяг в греки».

В XIII веке Русь, ослабленная татаро-монгольским нашествием, казалась шведам, а также немцам и датчанам легкой добычей. В начале лета 1240 года шведские суда появились на водах Невы, о чем разведчики тут же доложили Александру. Князь решил, что самым выигрышным вариантом станет внезапное нападение. Именно поэтому русское войско выступило с суши. В результате шведы вынуждены были отступить. На уцелевших в сражении кораблях они покинули поле боя.

После битвы на Неве Александр Ярославович не только снискал славу талантливого полководца, но и получил свое знаменитое прозвище Невский.

Изгнание из Новгорода

В этот период, а именно с 1136 года по 1478 год, в Великом Новгороде царила демократия. Все важные для республики решения принимались участниками вече. Например, на собраниях издавались новые и корректировались старые законы, избирались руководители на местах, обсуждались суммы податей, а также порядок военных действий. Примечательно, что вече имело право руководить самим князем и судить о его «винах».

Не мудрено, что бояре в свете растущей популярности и набирающего силу влияния Александра Невского опасались того, что он станет править единолично. По крайней мере данной точки зрения придерживаются большинство историков. С помощью голосования члены вече постановили удалить князя из Новгорода. Александр вынужден был смириться и вместе с княжеской дружиной уехал в Переславль-Залесский

Однако отдельные ученые утверждают, что Александра Ярославовича новгородцы попросту не любили, и у них были на то веские причины. Дело в том, что, по мнению некоторых историков, князь был жесток и деспотичен. Он лишил новгородцев былой свободы и заставил их подчиниться чужой воле: ведь именно по велению Александра жители Великого Новгорода стали платить дань татарам.

Возвращение в Новгород