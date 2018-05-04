Ещё
Судья США подверг резкой критике действия спецпрокурора по РФ касательно дела Манафорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Судья США подверг резкой критике действия спецпрокурора по РФ касательно дела Манафорта 

ТАСС 32 минуты назад
ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Обвинения в махинациях с налогами, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером в адрес экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, не связаны с так называемым российским вмешательством в американские президентские выборы 2016 года, которое расследует Мюллер. Об этом заявил в пятницу судья федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Томас Эллис, который рассматривает эти обвинения. Его слова передал телеканал MSNBC.
Судья в пятницу не принял решения в отношении ходатайства о снятии обвинений с Манафорта. Однако он «весьма скептически и крайне строго» отнесся к расследованию Мюллера, раскритиковал его. «Спецпрокурор не должен обладать неограниченными полномочиями», — цитирует Эллиса телеканал.
По его данным, судья, обращаясь к команде Мюллера, «прямолинейно заявил»: «Вам не интересно, занимался ли Пол Манафорт банковскими махинациями. Вы хотите надавить на него, чтобы добраться до президента США». В качестве описания цели этих действий по получению «определенной информации» об американском лидере Эллис даже использовал фразу «подвергнуть импичменту Трампа».
"Я не вижу, какое отношение это обвинительное заключение имеет к тому, что спецпрокурор уполномочен расследовать", — подчеркнул он во время заседания, которое продолжалось около часа. По его мнению, делом Манафорта должна заниматься обычная прокуратура, а не Мюллер. Судья также подверг критике бюджет аппарата спецпрокурора в $10 млн, и посчитал его слишком большим.
Судебное разбирательство по данному делу назначено на 10 июля. В конце апреля также рассматривающая дело Манафорта судья в Вашингтоне Эми Джексон отвергла обращение стороны защиты с просьбой признать, что Мюллер превысил свои полномочия. В свою очередь первый заместитель главы минюста США Род Розенстайн, который курирует работу команды спецпрокурора, неоднократно заявлял, что тот не превышал своих полномочий.
Мюллер проводит с мая 2017 года разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого расследования, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется «сговор против США», «отмывание» денег и совершение ряда других правонарушений. Согласно обвинительному заключению, он «действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов».
ТАСС: последние новости
НРД сообщил об отсутствии задержек в выплате "Русалом" купона по евробондам В Калмыкии захоронили найденные поисковиками останки 57 погибших в годы войны солдат В Ростовской области началось строительство первого мусороперерабатывающего комплекса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу254
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту135
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ129
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов200
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение