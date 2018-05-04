Судья США подверг резкой критике действия спецпрокурора по РФ касательно дела Манафорта 

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Обвинения в махинациях с налогами, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером в адрес экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, не связаны с так называемым российским вмешательством в американские президентские выборы 2016 года, которое расследует Мюллер. Об этом заявил в пятницу судья федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Томас Эллис, который рассматривает эти обвинения. Его слова передал телеканал MSNBC.
Судья в пятницу не принял решения в отношении ходатайства о снятии обвинений с Манафорта. Однако он «весьма скептически и крайне строго» отнесся к расследованию Мюллера, раскритиковал его. «Спецпрокурор не должен обладать неограниченными полномочиями», — цитирует Эллиса телеканал.
По его данным, судья, обращаясь к команде Мюллера, «прямолинейно заявил»: «Вам не интересно, занимался ли Пол Манафорт банковскими махинациями. Вы хотите надавить на него, чтобы добраться до президента США». В качестве описания цели этих действий по получению «определенной информации» об американском лидере Эллис даже использовал фразу «подвергнуть импичменту Трампа».
"Я не вижу, какое отношение это обвинительное заключение имеет к тому, что спецпрокурор уполномочен расследовать", — подчеркнул он во время заседания, которое продолжалось около часа. По его мнению, делом Манафорта должна заниматься обычная прокуратура, а не Мюллер. Судья также подверг критике бюджет аппарата спецпрокурора в $10 млн, и посчитал его слишком большим.
Судебное разбирательство по данному делу назначено на 10 июля. В конце апреля также рассматривающая дело Манафорта судья в Вашингтоне Эми Джексон отвергла обращение стороны защиты с просьбой признать, что Мюллер превысил свои полномочия. В свою очередь первый заместитель главы минюста США Род Розенстайн, который курирует работу команды спецпрокурора, неоднократно заявлял, что тот не превышал своих полномочий.
Мюллер проводит с мая 2017 года разбирательство по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу предполагаемого вмешательства Москвы в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого расследования, которые он предъявил 30 октября Манафорту, не связаны с его участием в избирательной кампании. Ему инкриминируется «сговор против США», «отмывание» денег и совершение ряда других правонарушений. Согласно обвинительному заключению, он «действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины и Партии регионов».