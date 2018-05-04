Судья США подверг резкой критике действия спецпрокурора по РФ касательно дела Манафорта

ВАШИНГТОН, 4 мая. / ТАСС /. Обвинения в махинациях с налогами, выдвинутые спецпрокурором Робертом Мюллером в адрес экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта , не связаны с так называемым российским вмешательством в американские президентские выборы 2016 года, которое расследует Мюллер. Об этом заявил в пятницу судья федерального суда Александрии (штат Вирджиния) Томас Эллис, который рассматривает эти обвинения. Его слова передал телеканал MSNBC.

Судья в пятницу не принял решения в отношении ходатайства о снятии обвинений с Манафорта. Однако он «весьма скептически и крайне строго» отнесся к расследованию Мюллера, раскритиковал его. «Спецпрокурор не должен обладать неограниченными полномочиями», — цитирует Эллиса телеканал.

По его данным, судья, обращаясь к команде Мюллера, «прямолинейно заявил»: «Вам не интересно, занимался ли Пол Манафорт банковскими махинациями. Вы хотите надавить на него, чтобы добраться до президента США ». В качестве описания цели этих действий по получению «определенной информации» об американском лидере Эллис даже использовал фразу «подвергнуть импичменту Трампа».

"Я не вижу, какое отношение это обвинительное заключение имеет к тому, что спецпрокурор уполномочен расследовать", — подчеркнул он во время заседания, которое продолжалось около часа. По его мнению, делом Манафорта должна заниматься обычная прокуратура, а не Мюллер. Судья также подверг критике бюджет аппарата спецпрокурора в $10 млн, и посчитал его слишком большим.

Судебное разбирательство по данному делу назначено на 10 июля. В конце апреля также рассматривающая дело Манафорта судья в Вашингтоне Эми Джексон отвергла обращение стороны защиты с просьбой признать, что Мюллер превысил свои полномочия. В свою очередь первый заместитель главы минюста США Род Розенстайн , который курирует работу команды спецпрокурора, неоднократно заявлял, что тот не превышал своих полномочий.