Основное восстановление Саровской и Дивеевской обителей завершат к 2020 году

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Основная часть работ по восстановлению Саровской и Дивеевской обителей в Нижегородской области будет завершена в течение трех лет. Об этом сообщил в пятницу журналистам полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"Мы видим для себя перспективу, горизонт планирования на три года — 2018-2020 годов, когда, мы считаем, основная часть работ в Саровской и Дивеевской обители будет завершена", — сказал Бабич по итогам заседания попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей.

Бабич отметил, что воссоздание исторического облика обителей — это не только строительная, но и научная, кадровая, финансовая работа. Взаимодействие власти, бизнеса и Нижегородской епархии «позволили режим восстановления Дивеевской и Саровской обители поставить на плановую основу», добавил полпред.

прокуратуры, "Сегодня мы можем констатировать, что все решения на уровне федерального правительства приняты и профинансированы из федерального бюджета", — отметил Бабич, уточнив, что речь идет о строительстве новых объектов федеральной собственности — МВД ФСБ , которые нужно было вынести за периметр Саровской и Дивеевской обителей.

"Усилиями владыки, специалистов, которые привлечены, очень ритмично, даже с опережением тех сроков, которые мы предполагали, идет восстановление, реконструкция объектов религиозного значения", — сказал полпред.

Саровская и Дивеевская обитель

Свято-Успенский мужской монастырь Саровская пустынь основан в начале XVII века на территории современного города Саров Нижегородской области (раньше — Темниковский уезд Тамбовской губернии). Это место известно тем, что здесь подвизался преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых православных подвижников и святых.

Серафимо-Дивеевский женский монастырь находится в селе Дивеево Нижегородской области. Он почитается поместными православными церквями как четвертый удел Пресвятой Богородицы (земля, которая находится под особым покровительством Божией Матери) наряду с Иверией, Святой горой Афон и Киево-Печерской лаврой.

В марте 2017 года под председательством Михаила Бабича состоялось первое заседание попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей, который создан по благословению Патриарха Кирилла и призван способствовать восстановлению исторического облика обителей, который претерпел изменения в советское время.

"В пик паломнических поездок количество желающих посетить обители в несколько раз превышает возможности их размещения. Поэтому сегодня есть необходимость оценить состояние инфраструктуры объектов и создать все условия для того, чтобы все желающие могли прикоснуться к святым местам и чувствовали себя комфортно и безопасно", — отметил во время заседания попечительского совета в марте 2017 года Михаил Бабич.