Бабич: основные работы в Дивеевской и Саровской обителях завершат к 2021 году

Основные работы по возрождению Саровской и Дивеевской обителей в Нижегородской области планируется завершить в 2018–2020 годах, сообщил журналистам полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

Под его председательством в селе Дивеево в пятницу прошло заседание попечительского совета по возрождению обителей.

«Мы сегодня видим для себя перспективу, горизонт планирования на три года — 2018, 2019 и 2020 годы, — когда, мы считаем, при выполнении всех наших планов и задач, которые мы сами себе поставили, основная часть работ и в Саровской, и в Дивеевской обители будут завершены», — сказал Бабич.

Он отметил, что усилиями митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и привлеченных специалистов с опережением предполагаемых сроков идет восстановление и реконструкция объектов религиозного назначения.

прокуратура, Полпред констатировал также, что на уровне федерального правительства приняты все решения по строительству новых объектов федеральной собственности. «Это МВД Федеральная служба безопасности , поликлиника ФМБА в Сарове и т. д. — все, что нужно было вынести за периметр Саровского и Дивеевского монастырей, профинансированы из федерального бюджета», — уточнил Бабич.

По его словам, региональное правительство также приняло решения о строительстве объектов областной и муниципальной собственности. Речь в частности, идет о железнодорожной станции, автовокзале и дорожном строительстве.

На фото: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Фото: nne.ru.