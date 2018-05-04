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Бабич: основные работы в Дивеевской и Саровской обителях завершат к 2021 году
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Бабич: основные работы в Дивеевской и Саровской обителях завершат к 2021 году 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Основные работы по возрождению Саровской и Дивеевской обителей в Нижегородской области планируется завершить в 2018–2020 годах, сообщил журналистам полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Под его председательством в селе Дивеево в пятницу прошло заседание попечительского совета по возрождению обителей.
«Мы сегодня видим для себя перспективу, горизонт планирования на три года — 2018, 2019 и 2020 годы, — когда, мы считаем, при выполнении всех наших планов и задач, которые мы сами себе поставили, основная часть работ и в Саровской, и в Дивеевской обители будут завершены», — сказал Бабич.
Он отметил, что усилиями митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и привлеченных специалистов с опережением предполагаемых сроков идет восстановление и реконструкция объектов религиозного назначения.
Полпред констатировал также, что на уровне федерального правительства приняты все решения по строительству новых объектов федеральной собственности. «Это МВД, прокуратура, Федеральная служба безопасности, поликлиника ФМБА в Сарове и т. д. — все, что нужно было вынести за периметр Саровского и Дивеевского монастырей, профинансированы из федерального бюджета», — уточнил Бабич.
По его словам, региональное правительство также приняло решения о строительстве объектов областной и муниципальной собственности. Речь в частности, идет о железнодорожной станции, автовокзале и дорожном строительстве.
На фото: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Фото: nne.ru.
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