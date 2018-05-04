Жители области получили государственные награды

«Для меня большая честь вручить вам высокие награды. Это заслуженная оценка вашего труда», -обратился к присутствующим Дмитрий Азаров . Он отметил, что особенно почетно получить признание в преддверии великого праздника Дня Победы.

Самара ковала оружие Победы. Сегодня жители региона своим трудом продолжают славные подвиги предыдущих поколений. Благодаря вашему таланту и профессионализму улучшается качество жизни наших земляков", — отметил Азаров. Он напомнил, что в недавнем послании главы государства Владимира Путина определен вектор развития страны на десятилетия вперед. При этом у Самарской области есть ряд важных компетенций, чтобы выполнить поставленные задачи.

"На территории области работают автомобильный, аэрокосмический, нефтехимический кластеры, есть огромный потенциал у сельского хозяйства — все эти направления будут развиваться, если в обществе есть единство. Совместными усилиями мы добьемся заметных результатов — выполнения тех задач, которые поставлены президентом", — подчеркнул Азаров.

После приветствия глава региона приступил к награждению.

Медаль ордена за заслуги перед отечеством II степени получил главный врач «Самарского областного кожно-венерологического диспансера Ильдар Шакуров. Его стаж работы в медицине 37 лет, 32 из которых он проработал в диспансере.

»Выбирая профессию дерматовенеролога я даже не мог представить, что ее могут оценить на государственном уровне", — признался Шакуров. Главным в своей профессии он считает умение развиваться и идти в ногу со временем.

"За тридцать лет моей работы поменялись подходы к лечению заболеваний, ужесточились требования к здравоохранению, даже сами пациенты стали другими. Мы должны все это учитывать, чтобы обеспечивать качество и доступность медпощи", — считает Шакуров.

Большое внимание врач уделят обратной связи. «Мы проводим анкетирование наших пациентов, отслеживаем их отзывы в социальных сетях. Скажу, что удовлетворенность работой нашей службы составляет около 70%. Я думаю, что отсутствие негативных отзывов это уже хорошая новость», — сказал Шакуров.

Благодарность президента получили чемпионы летних Сурдолимпийских игр 2017 года. Тольяттинский велогонщик Илья Гутенев взял «золото» в спринте на 1000 метров. Юноша продолжает постоянные тренировки и уже готовится к чемпионату России , который пройдет в августе в Уфе . Самарчанка Дина Дроганова стала лучшей в пулевой стрельбе из винтовки с дистанции 50 метров. Сейчас она решила сделать паузу в спортивной карьере.

"В этом году я заканчиваю общеобразовательную школу, готовлюсь к выпускным экзаменам. Дальше буду поступать в колледж. Специальность выберу, связанную с экономикой или информационными технологиями", — поделилась самарчанка.

Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» получили два представителя Большеглушицкого района — механизатор ООО «Степные просторы» Евгений Демьянов и директор ООО «Сельскохозяйтсвенное предприятие „Правда“ Василий Курушкин.

Почетное звание „Заслуженный работник авиационно-космического комплекса Самарской области получил директор ООО „Авиакор — самарский авиационный завод“ Алексей Гусев . 19 апреля он отметил 30 лет со дня трудоустройства на предприятие.

“За эти годы я был свидетелем и участником разных эпох завода. Это золотая эпоха производства Ту-154, взлет самолетов Ту-195, возрождение предприятия в связи с российско-украинским проектом Ан-140, печальный 2009 год, когда завод превращался в фантом», — поделился Гусев. Сегодня, по его словам, завод меняется к лучшему: создаются приемлемые условия труда, появляются молодые кадры, улучшается финансовое состояние предприятия.

"По прошлому году предприятие впервые за много лет показало прибыль. Завод имеет огромные перспективы. Сегодня мы работаем не только над исполнением гособронзаказа. Мы вовлечены в диверсификацию, стараемся довести долю гражданской продукции до 40%", — сказал Гусев.

Звание заслуженный работник органов местного самоуправления региона получила глава Октябрьского района Самары Алла Волчкова. Она пришла в администрацию города в начале 90-годов, будучи докторанткой одного из престижных столичных вузов.