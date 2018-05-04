Гендиректор Air France ушел в отставку

Генеральный директор авиакомпании Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк уйдет в отставку после отказа сотрудников принять предложенное им соглашение об оплате труда, сообщает Le Figaro

Соглашение предполагало увеличение зарплаты на 2% в 2018 году, а затем на 5% в течение последующих трех лет. Против принятия документа были 55,4% проголосовавших сотрудников.