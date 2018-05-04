День «победобесия»

Близится Девятое Мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Чего уж тут спорить — это, пожалуй, самый неоднозначный праздник в современной Украине , после которого все СМИ наперебой пестрят красочными, энергичными, а зачастую и отвратительными картинками.

Собственно, в преддверии грядущих событий, было бы неплохо расставить все точки над нашим украинским «i» дабы иметь понимание, что к чему, откуда можно ждать провокаций, а во что лучше не вмешиваться вообще. Как говорится, предупрежден — значит вооружен.

Первое, на что следует обратить внимание — на действительно действующий на Украине запрет любой коммунистической символики. Это означает, что демонстрация государственных флагов, гербов и других символов СССР и ее республик запрещена. Однако, запрет не распространяется на официальные документы, выданные до 1991-го года, а также на частичное изображение советской и коммунистической символики, сделанное до 2015-го года и которое невозможно удалить, не причинив ущерба предмету или человеку, на котором оно находится. Как заверил глава Национальной полиции Донецкой области генерал Николай Семенишин — за любое нарушение закона о декоммунизации можно легко получить реальный срок до пяти лет тюремного заключения. Учитывая усиленные патрули полиции в городах в этот праздничный день я бы порекомендовал адептам «колорадской ленты» вести себя более осмотрительно в этом плане.

Второй пункт — возложение цветов к памятным мемориалам Второй Мировой Войны. Учитывая опыт последних лет, хотелось бы обратить внимание украинцев на один нюанс, связанный с непосредственным привлечением к этой церемонии ветеранов той самой войны. Именно здесь находится слабая точка, которая может даже невольно втянуть вас в очередную провокацию.

Мой дед ушел добровольцем на фронт в 1942-ом, вслед за старшим братом, соврав о своем настоящем возрасте. После ранения в руку в январе 1945-го во время боев за Варшаву , он вернулся домой с третьей группой инвалидности. Он уходил на фронт фактически мальчишкой, всего в 16 лет, но даже с учетом столь юного возраста моего деда, его душа вот уже 15-й год, как ушла на покой.

А теперь просто посмотрите на тех ветеранов, которых каждый год 9-го мая показывают по телевизору. Дело в том, что в 2018-ом году отмечается 73-я годовщина победы. Это означает, что среднестатистическому ветерану Второй Мировой сейчас должно быть порядка 97-ми лет, а самому младшему — 90! И этот самый младший, скорее всего, даже не успел доехать до линии фронта, находящейся к тому моменту уже где-то в пригородах Берлина, откуда артиллерия могла лупить прямой наводкой. Так вот, много ли вы знаете людей такого возраста? А сколько из них могут браво маршировать с тоннами орденов и медалей по той же Красной Площади в Москве или просто стоять на солнцепеке во время парада? Да и вообще, выглядят ли те, так называемые, ветераны на такой почтенный возраст?

Похоже, что в России «ряженные ветераны» уже давно используются в роли простого праздничного атрибута, вроде конфетти или воздушного шарика. Там это норма, ибо не нам рассказывать вам о вымахавшем до гигантских размеров культе победы «за поребриком». Порой это, метко прозванное в народе, «победобесие» просто откровенно смешит, а порой — раздражает.

Но на Украине все чуточку по-другому. Как бы не заявляли об окончании АТО, но у нас до сих пор идет война. Там, далеко в Кремле, уже успели четко понять, что оружием и силой на Украине ничего решить в свою пользу не получится. Поэтому сейчас оттуда активно пытаются вести против нас информационную войну. И одной из ее составляющей являются провокации. Такие, как были в прошлом году, и в позапрошлом, и в поза-позапрошлом… Поэтому хотелось бы предостеречь желающих ввязываться в какие-либо конфликты с ветеранами и «ветеранами», с их боевыми наградами с советской символикой и прочими действиями, так или иначе, направленными на создание выгодной той стороне пропагандистской картинки. В конце концов, для пресечения любых правонарушений будет предостаточно полиции и компетентных органов. Ну, а что касается «ряженых-заряженных» — бог им судья! У нас с же вами есть свои герои, на кого равняться, — реальные! Для кого-то это могут быть те родственники, которые принимали участие в той далекой войне, а для кого-то те, которые принимали участие в нынешней.

И тут возникает третий пункт, на который стоило бы обратить внимание. Точнее, даже не пункт, а живые люди — АТОшники, добровольцы, бывшие и действующие военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других силовых структур нашей страны.

Так сложилось, что многие из них повторили дорогу своих предков. Так же, как и в уже ушедшем в историю 41-ом, они встали на защиту своей земли, своей страны, своего города и дома. Так же противник теснил их первое время, беря в котлы, и так же современные защитники сумели переломить ход боевых действий в свою пользу: в этой войне Донецкий аэропорт стал нашим Сталинградом. И поверьте — современным защитникам Украины приходится так же нелегко, как и их предкам более 70-ти лет назад.

Возможно, что вы «закидаете меня камнями» после этого, но даже враг у нас сегодня один и тот же — нацизм! Именно так — непринятие чужой культуры, языка и обычаев, шовинизм и идеи превосходства одного народа над другим. Присмотритесь — в той северной стране, развязавшей против нас войну, такой же, как был некогда в почившем Третьем Рейхе, тоталитарный режим, возглавляемый излишне закомплексованным диктатором.