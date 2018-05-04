Разрушенная «обкомовская дача» вошла с перечень объектов культнаследия

Оказалось, что еще в 2017 году здание «обкомовской дачи», снос которой стал резонансным событием, было внесено в перечень выявленных памятников истории и культуры и готовилось к внесению в госреестр объектов культурного наследия.

Вместе с этим строением члены специальной комиссии оценивали еще шесть зданий: «Станция фильтровальная», «Станция насосная», «Здание отстойника» на территории ООО «Оренбург Водоканал», «Основание церкви великомученика и целителя Пантелеймона» и «Фонтаны» в Зауральной роще и «Станция метеорологическая» на Марсовом поле. Все семь объектов были внесены в перечень выявленных памятников истории и культуры. В течение года госорган должен провести экспертизу этих объектов для подтверждения или опровержения их статуса объекта культурного наследия. Все это время здания подлежат госохране: их запрещено сносить и нужно сохранять облик строений. Собственники объектов были об этом проинформированы, сообщает минкульт области.

Напомним, 22 февраля на Красной площади начали сносить здание, в котором первоначально проводились приемы обкома партии, а потом размещался детский санаторий. Архитектурный восстановлению не подлежит. Министерство культуры региона попыталось привлечь ООО «Статус» к ответственности за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия, но суд признал снос здания законным. Минкульт собирается обжаловать это решение, до этого оно делало упор на то, что «обкомовская дача» находится в зоне охраняемого ландшафта объекта культурного значения «Гауптвахта». Суд также отменил прокурорское предостережение. Собственник объекта утверждает, что снос здания начался из-за его аварийного состояния.