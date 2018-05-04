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СМИ: Пекин и Вашингтон обсуждают вывод ПРО США из Южной Кореи
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СМИ: Пекин и Вашингтон обсуждают вывод ПРО США из Южной Кореи 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщило южнокорейское англоязычное издание The Korea Times со ссылкой на многочисленные анонимные источники, которые так или иначе связаны с американо-китайскими переговорами.
Напомним, что системы ПРО США THAAD появились в Южной Корее в ответ на рост ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР. Однако Китай и Россия считают, что эта ПРО на самом деле нацелена на создание системы глобальной ПРО США в целях нейтрализации ракетных сил своих возможных противников — в первую очередь КНР и РФ. Учитывая географическое положение ПРО США в Южной Корее, она представляет наибольшую угрозу для Китая, чем и объясняется жесткая реакция Пекина на этот шаг. Ранее КНР ввел экономические санкции против Южной Кореи.
"Вывод систем ПРО США THAAD из Южной Кореи является частью большого мирного плана, который Пекин и Вашингтон обсуждают друг с другом. Данный план должен быть реализован после денуклеаризации КНДР", — цитирует южнокорейская газета слова одного из источников. Он добавил, что в целом подразумевается большая сделка между КНР и США по поводу региона, когда в обмен на вывод ПРО США из Южной Кореи Китай начнет активно сотрудничать с Вашингтоном по северокорейскому вопросу. Как отмечается, «США хорошо понимают, что какие-либо договоренности с КНДР нельзя осуществить без содействия со стороны Китая», а потому обе стороны — как США, так и Китай — имеют то, что надо противоположной стороне, и похоже, что готовы пойти на «стратегический размен».
Другой источник также отметил, что Китай и США ведут стратегическую «торговлю». «У Китая есть список своих приоритетов по поводу Кореи на переговорах с Соединенными Штатами. Первым в списке идет пункт о выводе ПРО США THAAD из Южной Кореи. Далее следует вывод войск США из Корейского полуострова», — отметил собеседник. Он признал: США вряд ли согласятся на полный вывод, что понимают в Пекине, а потому в этом плане скорее всего будет разговор о сокращении военного контингента США в Корее.
Примечательно, что на днях The New York Times сообщила о том, что Дональд Трамп дал указание Пентагону подготовить план и предложения по сокращению численности войск США в Корее. Если это правда, то получается, что «мозаика» большого «стратегического торга» складывается. Правда возникает вопрос: что же тогда Китай отдаст США за такие серьезные уступки, как вывод батареи ПРО и сокращение контингента?
Источники газеты утверждают, что КНР будет активнее сотрудничать с США по Северной Корее. Проще говоря, Пекин станет делать то, что надо Вашингтону, как ответная плата за вывод ПРО и сокращение контингента. В конкретных шагах это скорее всего выразится в готовности оказывать активное давление на КНДР самыми разными способами — от дипломатических до экономических и силовых.
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