ЦИК готов помочь посольству Турции при проведении досрочного голосования

Он отметил, что Центризбирком недавно получил от министерства иностранных дел РФ копию ноты посольства Турецкой республики в Москве относительно проведения в посольстве, а также генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани и Новороссийске досрочного голосования на выборах президента и парламента Турции . Согласно документу, такое досрочное голосование для турецких граждан, находящихся в России , планируется организовать в период с 1 по 24 июня.

"ЦИК готов войти в прямой контакт с посольством Турецкой республики в Москве и обсудить вопросы эффективного досрочного голосования, в том числе, исходя из высокого уровня политического диалога между Москвой и Анкарой ", — сказал Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

По его мнению, такого рода обращение посольства Турции в адрес российского МИД и, соответственно, Центризбиркома говорит о хорошем международном сотрудничестве, высоком уровне доверия между сторонами.

"Мы готовы в случае необходимости оказать какую-то техническую помощь посольству Турции и генеральным консульствам Турецкой республики в период проведения досрочного голосования", — добавил член ЦИК.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в стране 24 июня. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил соответствующий законопроект.