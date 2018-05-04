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«Буки» и «Торы» вернулись в Поволжье после боевых стрельб в Астраханской области
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«Буки» и «Торы» вернулись в Поволжье после боевых стрельб в Астраханской области 

ТК «Звезда» 50 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время учений на полигоне Капустин Яр подразделения зенитных ракетных комплексов отразили ударный эшелон крылатых ракет условного противника на командный пункт.
Подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1» Центрального военного округа после успешных боевых стрельб на полигоне в Астраханской области вернулись в места постоянной дислокации — в Пензенскую и Оренбургскую области.
Во время учений на полигоне Капустин Яр они отразили ударный эшелон крылатых ракет условного противника на командный пункт. Для отражения атаки были выполнены около 40 учебных и боевых пусков из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1».
Всего к местам дислокации вернулись около 100 единиц техники и свыше 500 военнослужащих.
«Бук-М2» — зенитный ракетный комплекс, который способен поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие виды высокоточного оружия в полете.
«Тор-М1» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов.
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