«Буки» и «Торы» вернулись в Поволжье после боевых стрельб в Астраханской области

Во время учений на полигоне Капустин Яр подразделения зенитных ракетных комплексов отразили ударный эшелон крылатых ракет условного противника на командный пункт.

Подразделения зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1» Центрального военного округа после успешных боевых стрельб на полигоне в Астраханской области вернулись в места постоянной дислокации — в Пензенскую и Оренбургскую области.

Во время учений на полигоне Капустин Яр они отразили ударный эшелон крылатых ракет условного противника на командный пункт. Для отражения атаки были выполнены около 40 учебных и боевых пусков из зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» и «Тор-М1».

Всего к местам дислокации вернулись около 100 единиц техники и свыше 500 военнослужащих.

«Бук-М2» — зенитный ракетный комплекс, который способен поражать самолеты тактической и стратегической авиации, баллистические и авиационные ракеты, вертолеты и другие виды высокоточного оружия в полете.

«Тор-М1» — всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолётов и вертолётов.