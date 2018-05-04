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Тело мужчины достали из теплокамеры на Ставропольской
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Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня
Смерть звезды экрана, позор Украины на "Евровидении" и другие события дня

Тело мужчины достали из теплокамеры на Ставропольской 

72.ru 59 минут назад
Фото: 72.ru
В эту пятницу прохожие заметили у здание детсада №78 неподвижно лежащее тело. Как сообщили очевидцы, спецслужбы прибыли на место в 15 часов, но накрыли погибшего брезентом только спустя несколько часов. — Днём была в гостях у подруги: она живёт по соседству с садиком. Видела в окно, как столпилось тут много людей. Уже выйдя на улицу, разглядела, в чём дело. Жуткое зрелище! Но ещё больше переживала, как я поведу домой маленького трёхлетнего племяшку: наш путь как раз тут проходит. Чуть позже тело накрыли какой-то синей тканью. До сих пор как-то не по себе, — поделилась с нами Арина Ильина, ставшая очевидцем случившегося. Ситуацию прояснили в следственном комитете. — В тепловом коллекторе обнаружено тело мужчины 1979 года рождения. При первоначальном осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено, для установления причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — рассказала 72.ru старший помощник руководителя регионального управления СКР Анастасия Лепёхина. Аналогичный случай произошёл 10 апреля на Широтной, 217/1. На место сразу приехали полицейские и следователи. По версии коммунальщиков, погибший мужчина забрался в тепловую камеру, чтобы согреться. В феврале вытаскивали тело из теплокамеры на Малышева. Для того, чтобы достать погибшего, спасателям понадобилось альпинистское снаряжение.
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