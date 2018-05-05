Крокодил выпал с балкона пятого этажа под Одессой

Полицейским из украинского Белгорода-Днестровского довелось побывать в шкуре Пола Хогана , прославившегося ролью Мика Данди по прозвищу Корокодил, когда их вызвали на поимку вываливавшейся с пятого этажа рептилии. Противостояние человека в форме и животного сняли на видео.

Небольшой крокодил до сей поры спокойно проживал со своим хозяином в доме 11 на улице Победы, но о его существовании вплоть до 4 мая не подозревал никто из соседей. В тот день владелец отпустил своего питомца погулять по квартире, но тот так разошелся, что вывалился с балкона.

Возвращать агрессивную рептилию владельцу пришлось сотрудникам полиции. Их попытки дубинкой отвлечь хищника и набросить ему на морду веревку успехом не увенчались. На кадрах видно, что стражам порядка помогли местные жители, с помощью подручного белья закрывшие крокодилу глаза.

Хозяину крокодила, скорее всего, придется заплатить штраф за содержание дома опасного животного.