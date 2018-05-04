Далай-лама призвал к реформе образования и урокам «гигиены эмоций»

ДХАРАМСАЛА ( Индия ), 4 мая — РИА Новости Ольга Липич . Далай-лама XIV призвал реформировать современную, материалистическую систему образования, включив в учебные программы всех стран уроки «гигиены эмоций». Они помогут преодолению гнева, страха и других негативных чувств, будут способствовать достижению покоя ума, а в итоге счастья и мира на планете в целом, заявил он на конференции с ведущими российскими учеными в индийском городе Дхарамсала.

"Современная система образования неадекватна, не соответствует реальности, потому что ориентирована на материальные ценности, на физическое состояние человека, чувственные переживания (удовольствия, получаемые через зрение, слух, тактильность), на зарабатывание денег — на вещи внешнего порядка. Практически ничего не говорится о внутреннем мире, о сознании, о покое ума, о контроле гнева и других эмоций. И из такой системы выходят поколения, строящие материалистический образ жизни, когда ради успехов в экономике применяется насилие, развязываются войны… Пришло время включить в учебные программы уроки осознавания, уроки по гигиене эмоций", — сказал Далай-лама.

Роль ученых

Российские и другие ученые, по его словам, должны сыграть главную роль в этом процессе. «У вас — огромный потенциал для того, чтобы внести свой вклад в изменение образа мысли людей посредством объяснения им природы реальности на основе научных данных и соответствующего изменения системы образования. Если Далай-лама или другой религиозный деятель говорит о важности покоя ума — этим никого не удивишь (ведь Далай-лама — практикующий буддист). А вот если так скажут ученые — к вам прислушается большинство людей на планете», — обратился буддийский лидер к представителям науки из России

Данные современных научных исследований, которые привел Далай-лама, подтверждают, что «здоровый ум и здоровое тело идут рука об руку». Гнев, страх и другие негативные эмоции буквально «пожирают иммунную систему» человека, а сострадание, любовь и покой ума укрепляют здоровье. Эгоцентризм, деление мира на «своих» и «чужих» приводит к вражде и войнам, а осознание единства и взаимозависимости семи миллиардов человек, населяющих землю, забота друг о друге, альтруизм — способны принести людям мир и подлинное счастье.

"Проблемы начинаются в головах"

"Проблемы начинаются в головах", — сказал Далай-лама, словно напоминая российским участникам конференции слова булгаковского героя профессора Преображенского о «разрухе». «Гнев заставляет людей творить глупые вещи — и люди берут в руки оружие, желая решить свои проблемы. Но оружие не решает проблем, а влечет встречное насилие и гибель. Тем более, когда изобретено ядерное оружие. Все проблемы должны решаться только путем переговоров, нынешнее столетие должно стать столетием диалога», — убежден духовный лидер буддистов.

По его словам, руководствуясь только чувственными удовольствиями, человек не будет ничем отличаться от животного. Но более того, человек иногда ведет себя даже хуже, чем животное: только в мире людей случаются такие масштабные столкновения как войны, на которые мобилизуются миллионы. «Настало время использовать наш ум и науку для того, чтобы добиться мира на Земле», — подчеркнул Далай-лама.

Он уверен, что если спросить любого человека, что ему по душе — улыбка или хмурое выражение лица — тот, конечно же, предпочтет улыбку. «Даже животные могут ценить улыбку и улыбаться, если к ним проявлять добросердечие», — добавил Далай-лама.

Сохраненное знание

Начать преподавание «гигиены эмоций и ума» Далай-лама предлагает с Индии. «Потому что все это знание происходит из Индии. Мы (тибетцы — ред.) на протяжении тысячелетий хранили его. И теперь это древнее знание нужно возродить, прежде всего, в этой стране», — призвал духовный лидер, которому после вынужденной эмиграции из Тибета именно Индия дала пристанище.

По его словам, «современная Индия чересчур сильно копирует материалистический образ жизни», западную традицию.

В то же время, Далай-лама рассказал о необычных экспериментах в Америке — по созданию «города Доброты» и «города Сострадания». Множество различных проектов в этих городах посвящены одноименным добродетелям — и их жители, участники эксперимента в действительности становятся добрее, отметил буддийский учитель.

Участники и организаторы диалога

Во встрече с Далай-ламой принимают участие ведущий российский нейробиолог, член-корреспондент РАН Константин Анохин, научный руководитель Института общей генетики РАН академик Николай Янковский, известный физиолог, возглавлявший Институт мозга человека РАН, академик Святослав Медведев, специалисты Института философии РАН профессор Давид Дубровский и профессор Виктория Лысенко , директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизилогии РАН профессор Павел Балабан, руководитель лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики профессор Евгений Рогаев, глава лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биофака МГУ профессор Александр Каплан , один из основателей Московского центра исследования сознания при философском факультете МГУ Дмитрий Волков , а также еще ряд известных ученых и молодых российских специалистов.

Конференция «Понимание мира», проходящая на этой неделе в Дхарамсале, — уже второй опыт построения «концептуальных мостов» в рамках проекта «Фундаментальное знание: диалог российских и буддийских ученых». Первая в истории подобная встреча прошла в августе 2017 года в Дели и была посвящена теме сознания.