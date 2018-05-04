Годовая инфляция в странах ОЭСР в марте выросла до 2,3% 

Годовая инфляция в странах ОЭСР в марте 2018 года выросла до 2,3% (с 2,2% в феврале), передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на отчет Организации. Инфляция с исключением цен на продовольствие и энергию увеличилась в марте до 2% (с 1,9% в феврале).
По данным ОЭСР, годовая инфляция в еврозоне поднялась до 1,3% в марте по сравнению с 1,1% в феврале. Инфляция увеличилась во Франции (до 1,6% в марте с 1,2% в феврале), Италии (до 0,8% с 0,5%), Германии (до 1,6% с 1,4%), США (до 2,4% с 2,2%) и Канаде (до 2,3% с 2,2%). При этом инфляция снизилась в Японии (до 1,1% с 1,5%) и Великобритании (до 2,5% с 2,7%).
Годовая инфляция в странах G20 незначительно снизилась до 2,8% в марте по сравнению с 2,9% в феврале. Среди стран с формирующимся рынком инфляция уменьшилась в Китае (до 2,1% с 2,9%), Индии (до 4,4% с 4,7%), Бразилии (до 2,7% с 2,8%), Саудовской Аравии до (до 2,8% с 2,9%) и Южной Африке (до 3,7% с 3,8%). Цены остались стабильными в Аргентине (25,4%) и выросли — в Индонезии (до 3,4% с 3,2%) и Российской Федерации (до 2,4% с 2,2%).