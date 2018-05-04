Ещё
Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений! 

Управа района Крылатское города Москвы 1 час назад
Доводим до Вашего сведения, что в связи с выбором собственников помещений в многоквартирных домах расположенных по адресам: г. Москва, Рублевское шоссе,
д. 70, корп. 2, корп. 6, корп. 7 способа управления и реализацией решения о выборе способа управления этими домами, на основании пункта 39 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 70, корп. 2, корп. 6, корп. 7 отменен.
С информацией об открытом конкурсе можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 210318/17443778/01.
Справки по телефону: 8 (495) 415-48-85.
Управа района Крылатское города Москвы: последние новости
Для жителей Москвы заработал Проект «Старший по дому онлайн» В парке Победы состоится конный парад Собянин: Третьяковская галерея получит новый корпус
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У России появится серьезный конкурент по газу262
Певица погибла во время отдыха15
Украина направила России ноту140
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ136
Депутат с кефиром на голове устроил расстрел радикалов202
Видео
03:55
Киркоров ответил недоброжелателям
Шоу-бизнес
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
00:32
Украина направила России ноту
Украина В мире
01:28
МЧС предупредило москвичей о ветре
Новости Москвы Общество
03:20
Макаревич оправдался за «бегство» из РФ
Шоу-бизнес
01:12
Пекин уступает под напором Трампа
Экономика Статьи
01:16
Стали известны подробности смерти Сакина
Шоу-бизнес
01:47
«Белые каски» больше не нужны Западу
Ближний Восток Статьи
00:38
На Украине готовят «акции» на Крымском мосту
Украина В мире
00:30
Сотрудницу полиции застали за блатной песней
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение