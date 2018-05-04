Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!

Доводим до Вашего сведения, что в связи с выбором собственников помещений в многоквартирных домах расположенных по адресам: г. Москва, Рублевское шоссе,

д. 70, корп. 2, корп. 6, корп. 7 способа управления и реализацией решения о выборе способа управления этими домами, на основании пункта 39 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами по адресам: г. Москва, Рублевское шоссе, д. 70, корп. 2, корп. 6, корп. 7 отменен.

С информацией об открытом конкурсе можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение № 210318/17443778/01.

Справки по телефону: 8 (495) 415-48-85.