Более 50 машин ежедневно выходят на уборку городских улиц

Работа идет по нескольким направлениям: мойка улиц, подметание тротуаров, вывоз мешков с собранным мусором и так далее. Часть техники работает в дневное время, а часть машин, например, поливальные — в ночную смену, начиная с 20.00.

Мойка улиц осуществляется каждую ночь. Сначала за дело берется техника, с помощью которой проводится влажная уборка. Далее собирается грязь вдоль обочин. За одну смену с городских улиц убирается до 20 тонн песка. Первым делом в порядок приводят магистрали, затем второстепенные дороги, в том числе в спальных микрорайонах. В общей сложности коммунальщикам необходимо обработать 175 участков.

«За один заход техника использует 8 кубометров воды. Каждая поливальная машина делает 6— 8 рейсов за одну смену. В целом же уборка улиц проводится в две смены — ночную и дневную. Большая часть работ проходит, конечно, в ночное время. Также идет покраска леерных ограждений. Накануне были проведены работы на путепроводе по Пошехонскому шоссе, на Октябрьском мосту, по всей протяженности улицы Чернышевского и в Кировском сквере», — рассказала заместитель директора компании «Магистраль» Татьяна Гримова

Завершаются ремонты памятников и монументов. Из 16 объектов в порядок приведены 14. Заменена плитка на постаменте памятника маршалу Коневу, на других объектах обновлены надписи, произведена покраска. Завершаются работы на мемориалах на Пошехонском и Введенском кладбищах.

Также продолжаются посадки цветов, в первую очередь у воинских мемориалов в преддверии Дня Победы. Накануне цветы появились у Вечного огня. Кроме того, бегонии, виолы и пепельники украсят цветники у мемориалов на Введенском и Пошехонском кладбищах, у памятника маршалу Коневу и в Кировском сквере.

Еще одно важное направление работы — ямочный ремонт. Подрядчик сейчас ликвидирует ямы в микрорайоне ПЗ — на улице Щетинина, Гагарина. Также работы идут на улице Южакова — на участке от ул. Коничева до Кольцевого переулка. Фрезой снимают старый асфальт, этой ночью планируется приступить к укладке асфальтобетонной смеси.

Ямочный ремонт идет ежедневно, в том числе и в выходные. В этом сезоне коммунальным службам предстоит привести в порядок 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Ремонт будет проходить так называемыми технологическими картами, то есть большими участками.