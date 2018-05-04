В этом году в регионе начнется производство клариевого сома

Ярославской области реализуются четыре проекта в сфере аквакультуры. 4 мая их ход и перспективы обсудили на совещании в региональном департаменте АПК и потребительского рынка.

— Правительство Ярославской области держит на еженедельном контроле поэтапный ход реализации всех инвестпроектов в сфере аквакультуры, — подчеркнул заместитель председателя Правительства региона Валерий Холодов . — Это строительство индустриального комплекса ООО «ИнАгроБио» производительностью до 5000 тонн живой рыбы в год, полносистемное производство товарной форели объемом 500 тонн в год ОАО «Пошехонский рыбозавод», строительство производственного комплекса аквакультуры полного цикла в установках замкнутого водоснабжения с полной переработкой ООО «Импорт-Торг» и садковое выращивание радужной форели и рыб осетровых пород фермерским хозяйством Михаила Атаманова. Мы планируем обратиться в Министерство сельского хозяйства России с предложением о расширении перечня направлений государственной поддержки по компенсации части прямых понесенных затрат от 30 до 50% для стартаповских проектов в сфере аквакультуры.

На совещании присутствовали руководители предприятий, реализующих инвестпроекты, представители банков и администраций муниципальных районов.

Руководитель ООО «Институт Агроэкологии и Биотехнологии» («ИнАгроБио») Сергей Шинкарев, реализующего проект по выращиванию африканского клариевого сома в Ростовском муниципальном районе, сообщил, что в конце сентября планируется запустить первую очередь мощностью 1500 тонн рыбы в год. Подготовка проектно-сметной документации завершена, 11 мая будет направлена в экспертизу. К участку подведена линия электропередач 10 кВ, приобретена трансформаторная подстанция на 630 кВА. Подводка газа ожидается в начале июля. Заказаны металлические конструкции для производственного комплекса. Достигнута договоренность с ПАО «Сбербанк России» о кредитовании проекта.

На территории Ярославского муниципального района успешно работает КФХ Михаила Атаманова по садковому выращиванию радужной форели. Выход товарной рыбы в 2017 году по сравнению с предыдущими годами вырос почти в 2 раза. В последующие годы объемы планируется увеличивать от 50 до 70% в год. Для обеспечения собственного производства и других предприятий аквакультуры Ярославской области рыбопосадочным материалом, предприятием построено инкубационное отделение.

С 2017 года здесь реализуется проект по выращиванию балтийского сига. Результаты показали, что наша климатическая зона хорошо подходит для выращивания таких видов рыб. На первом этапе планируется создать маточное стадо.

ОАО «Пошехонский рыбозавод» на территории Ростовского муниципального района реализует инвестиционный проект «Полносистемное производство товарной форели объемом 500 тонн в год». На сегодняшний день приобретен земельный участок, к которому подведены коммуникации. Руководство предприятия ведет подбор оборудования для комплекса.

Представители банковских структур подтвердили, что заинтересованы в реализации таких проектов на территории области, а представители муниципальных районов готовы оказывать инвесторам содействие.

По итогам совещания департаменту агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области поручено усилить работу, направленную на успешную реализацию инвестпроектов по аквакультуре и обеспечению жителей области качественной, свежей рыбной продукцией местного производства.