Президент Чехии 9 мая примет участие в приеме в посольстве России в Праге

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ПРАГА , 4 мая — РИА Новости . Президент Чехии Милош Земан 9 мая примет участие в праздничном приеме посольства России в Праге по случае 73-й годовщины Победы народов СССР в Великой Отечественной войне, сообщил РИА Новости хорошо информированный источник в Канцелярии главы республики. "Президент Чешской республики Милош Земан с благодарностью принял приглашение посольства Российской Федерации в Праге принять участие в торжественном приеме 9 мая в связи с праздником Дня Победы", — сообщил источник. Ранее Земан участвовал в мае 2015 года в юбилейных торжествах в Москве в связи с 70-летием Победы над Германией , а в 2016 году присутствовал на приеме в посольстве РФ в Чехии, где произнес небольшую речь, подчеркнув важнейший вклад народов ССР в разгром немецко-фашистских захватчиков. Предполагается, что на приеме в посольстве РФ 9 мая этого года чешский президент также выступит с короткой приветственной речью. Сразу после окончания приема Земан вылетит в Варшаву , у него в этот же день начинается официальный двухдневный визит в Польшу