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НЛМК предупредил Минпромторг США о возможном уходе с американского рынка
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НЛМК предупредил Минпромторг США о возможном уходе с американского рынка 

Rambler News Service 1 час назад
Американские дочерние компании группы НЛМК — NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania — предупредили Минпромторг США о возможном уходе с американского рынка, если США не исключит слябы компании из-под действия заградительных пошлин. Об этом говорится в материалах американских «дочек» НЛМК, направленных в Минпромторг США.
«Если нам не будет предоставлено исключение из-под действия заградительных тарифов, мы будем вынуждены уйти из бизнеса и оставить наших американских сотрудников без работы», — говорится в материалах компаний НЛМК в адрес Минторга США.
НЛМК обеспечивает в США напрямую и косвенно более 9 тыс. рабочих мест. «В итоге, американские потребители окажутся единственными, кто пострадает от роста цен», — отмечается в материалах.
Компании предупредили, что в штате Индиана могут быть уволены 25% сотрудников, в Пенсильвании — 20% штата в течение 90 суток, 50% — в течение 120 суток и 80% — в течение 180 дней.
В марте президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести пошлины в 25% на импорт стали и в 10% на импорт алюминия, освободив от этих пошлин ряд стран, в том числе Канаду и Австралию. Указ вступил в силу 23 марта. В Минпромторге России говорили, что Россия прорабатывает ответ на торговые ограничения и он, по словам замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, должен быть «серьезным».
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