НЛМК предупредил Минпромторг США о возможном уходе с американского рынка

Американские дочерние компании группы НЛМК — NLMK Indiana и NLMK Pennsylvania — предупредили Минпромторг США о возможном уходе с американского рынка, если США не исключит слябы компании из-под действия заградительных пошлин. Об этом говорится в материалах американских «дочек» НЛМК, направленных в Минпромторг США.

«Если нам не будет предоставлено исключение из-под действия заградительных тарифов, мы будем вынуждены уйти из бизнеса и оставить наших американских сотрудников без работы», — говорится в материалах компаний НЛМК в адрес Минторга США.

НЛМК обеспечивает в США напрямую и косвенно более 9 тыс. рабочих мест. «В итоге, американские потребители окажутся единственными, кто пострадает от роста цен», — отмечается в материалах.

Компании предупредили, что в штате Индиана могут быть уволены 25% сотрудников, в Пенсильвании — 20% штата в течение 90 суток, 50% — в течение 120 суток и 80% — в течение 180 дней.