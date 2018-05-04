Всероссийский флешмоб по воссозданию 1 мая 1945 года пройдет в Ростове

Ростовчане смогут окунутся в атмосферу 40-х годов под звуки нестареющей «Рио Риты». Она стала одним из символов эпохи, вошла в репертуар нескольких исполнителей. Именно этот трек станет танцевальным для сотен ростовчан, вместе с сотнями других мелодий послевоенного времени.