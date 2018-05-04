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Всероссийский флешмоб по воссозданию 1 мая 1945 года пройдет в Ростове
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Всероссийский флешмоб по воссозданию 1 мая 1945 года пройдет в Ростове 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовчане смогут окунутся в атмосферу 40-х годов под звуки нестареющей «Рио Риты». Она стала одним из символов эпохи, вошла в репертуар нескольких исполнителей. Именно этот трек станет танцевальным для сотен ростовчан, вместе с сотнями других мелодий послевоенного времени.
Тематические фотозоны, стилизованные торговые точки и информационные бюро — все это поможет прочувствовать атмосферу тех лет. Организаторы просят ростовчан поддержать акцию и прийти в нарядах 40-х годов. Со своей стороны, они даже обещают нарядить буфетчиц в белые передники и чепчики, а также подобрать соответствующий ассортимент для продажи. Мороженое, пирожки, леденцы-петушки, газировка. Кстати ее будут наливать из специальных колб, которые использовались в СССР. Проект проходит уже третий год, первый раз его провели в Санкт-Петербурге, а в 2017 подключилась вся страна, и ростовчане не исключение.
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