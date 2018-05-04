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Зачем камере дополнительный УФ-фильтр?
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Зачем камере дополнительный УФ-фильтр? 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
В аналоговое время УФ-фильтр защищал камеру от слишком высокого уровня ультрафиолетового излучения и предотвращения появление синих пятен на снимках.
Большинство цифровых камер уже оснащены встроенным УФ-фильтром. Тем не менее, многие фотографы по-прежнему используют дополнительный фильтр и делают это не просто так.
Передние линзы объективов очень чувствительны, а их замена — недешевое удовольствие. Если камера упадет или кто-то неудачно врежется вам в объектив, то проблем не избежать. Сегодня УФ-фильтр не только играет традиционную роль, но и защищает камеру от механических повреждений, например царапин, которые могут возникнуть после контакта с мелким песком или пылью.
УФ-фильтры стоят недорого, их можно найти в специализированных магазинах, и они гарантируют дорогой оптике хорошую защиту. Но не стоит покупать самый дешевый фильтр: чтобы избежать бликов от линз и ложных контуров предметов, присмотритесь к УФ-фильтрам со специальным покрытием.
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