Зачем камере дополнительный УФ-фильтр?

В аналоговое время УФ-фильтр защищал камеру от слишком высокого уровня ультрафиолетового излучения и предотвращения появление синих пятен на снимках.

Большинство цифровых камер уже оснащены встроенным УФ-фильтром. Тем не менее, многие фотографы по-прежнему используют дополнительный фильтр и делают это не просто так.

Передние линзы объективов очень чувствительны, а их замена — недешевое удовольствие. Если камера упадет или кто-то неудачно врежется вам в объектив, то проблем не избежать. Сегодня УФ-фильтр не только играет традиционную роль, но и защищает камеру от механических повреждений, например царапин, которые могут возникнуть после контакта с мелким песком или пылью.

УФ-фильтры стоят недорого, их можно найти в специализированных магазинах, и они гарантируют дорогой оптике хорошую защиту. Но не стоит покупать самый дешевый фильтр: чтобы избежать бликов от линз и ложных контуров предметов, присмотритесь к УФ-фильтрам со специальным покрытием.

Читайте также: Как выбрать объектив? Часть 1. Параметры.

Как выбрать объектив? Часть 2. Определяем цели

Создаем идеальные панорамы и объемные фото: лучшие способы Фото: pixabay.com