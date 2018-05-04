Новое оборудование Bitmain теперь позволяет майнить Zcash и другие схожие валюты

Для PoW майнингового алгоритма Equihash, используемого Zcash и некоторыми другими криптовалютами, теперь появилось специальное оборудование. Крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain разработал первую интегральную схему специального назначения (ASIC), которую можно использовать для добычи валют, работающих на основе алгоритма Equihash.

Новый девайс компании — Antminer Z9 Mini — будет иметь хэшрейт в размере 10000 Sol/s и поступит в продажу в конце июня.

Тем не менее встречаются и противники внедрения новой интегральной схемы, утверждающие, что таким образом майнинг Zcash станет менее справедливым и более централизованным. Отметим, что в новое оборудование Bitmain встроены обычные графические карты, которые широко используются геймерами во всем мире. Следует сказать, что Bitmain уже в течение нескольких месяцев целенаправленно расширяет свое присутствие в таких сегментах, как Ethash, Cryptonight и Blake (2b) алгоритмы. Ранее мы писали, что благодаря майнерам растет доход крупнейших производителей видеокарт.