Елена Летучая отдыхает с мужем на Маврикии: селфи на глубине, фото в бикини и не только

Кто где, а Елена Летучая перебирается с курорта на курорт. И нет, улетела она не по работе, отдых — главная цель поездки телеведущей.

Компанию знаменитости составил ее супруг Юрий Анашенков , с которым Елена уже успела «проинспектировать» лучшие отели в Дубае и туристические места — от surf-point до дайвинг-точек, а затем перебралась на Маврикий

Елена Летучая: «Акул всех распугали с этим селфи»

Летучая все это время постит яркие кадры в Instagram, сопровождая их то шутливыми заметками, то философскими цитатами вроде:

«Для кого-то Бог на небе, а для кого-то в собственном сердце. И этот Бог в сердце не дает опуститься ниже определенного человеческого уровня… Он не позволит ударить ногой собаку, обидеть старика, плохо относиться к родителям». Слова великого, на мой взгляд, человека и актера Евгения Леонова как никогда актуальны на сегодняшний день.

Елена Летучая

Доброе утро мы шлем вам из @Jumeirahzs костюм @pe_for_girls

A post shared by Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) on Apr 29, 2018 at 11:17pm PDT Фолловеры же звезды на ее подписи к фото обращают не столько внимания, сколько на сами фото. Особенно на те, где Летучая была запечатлена в бикини.

Самые же внимательные поклонники Елены отмечают, что она заметно постройнела.

Елена отлично выглядит!

— пишут они в комментариях.

Юрий Анашенков

Путешествие обезьянки продолжается #MyJZSstory #JumeirahZabeelSaray

A post shared by Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) on Apr 29, 2018 at 1:03pm PDT