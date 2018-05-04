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ЕС не исключил заключение «ограниченного» торгового соглашения с США
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ЕС не исключил заключение «ограниченного» торгового соглашения с США 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕС готов изучить вариант заключения более ограниченного торгового договора с США, пишет Agence France Presse.
«Мы еще не продвинулись так далеко, но я бы сказала, что [заключить] более ограниченное соглашение было бы разумнее, если мы хотим быстрых результатов», — сказала Мальмстрем, передает ТАСС.
В марте канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в случае введения США таможенных пошлин на сталь и алюминий, со стороны ЕС последуют ответные меры.
Напомним, в начале марта глава Белого дома Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия «в защиту национальной безопасности» США. В Германии заявили, что пошлины США противозаконны. ЕК, в свою очередь, пообещала ввести ответные меры, если пошлины на импорт стали и алюминия коснутся ЕС.
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