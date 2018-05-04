Был бы ключик: День шифровальщика отмечают 5 мая

Система шифра является настоящей находкой и для торговцев, и для военных, и даже для ведущих личный дневник школьниц. 5 мая криптографы отмечают свой праздник.

Официально криптография — это полноценная наука, обеспечивающая секретность сообщения. Первый научный труд о криптографии был написан задолго до начала нашей эры неким Энеем Тактиком.

С древних времен…

Свои системы шифровки разрабатывали в Индии и Месопотамии. Но первых успехов в этом непростом деле добились китайцы. Несмотря на то что изначально криптография предназначалась исключительно для военных целей, в Средние века шифровкой пользовались и дипломаты, и торговцы.

Расцвет криптографии приходится на эпоху Возрождения, когда к ее изучению подключился философ и политик Фрэнсис Бэкон . Его перу принадлежит описание семи методов скрытого текста, а также до сих пор повсеместно используемый двоичный код.

Возрождение криптографии как одного из боевых инструментов произошло в годы Первой мировой войны. Кстати, именно перехват сообщения посла Артура Циммермана спровоцировал вступление в конфликт Соединенных Штатов Америки . А вот в годы уже Второй мировой войны криптография перекинулась и на компьютерные системы. «Энигма», «Бомба Тьюринга» и другие шифровальные машины показали всю мощь и влияние закодированных сообщений. Тогда же криптографию и начали воспринимать как полноценную математическую науку.

Цифровая валюта

Одним из последних методов применения криптографии считается цифровая валюта. На криптографических методахб азируется и ее создание, и контроль за ней. Разработана она была в 2009 году автором платежной системы «Биткоин» японцем Сатоши Накамото. Кстати, до сих пор неизвестно, был ли это один человек или целая организация.

Стремительно набирающие популярность у бизнесменов виртуальные деньги имеют ряд преимуществ перед своими бумажными прототипами. Во-первых, ни банки, ни налоговые или судебные организации не могут воздействовать на операции с их использованием. Во-вторых, никто и ни при каких обстоятельствах не может отменить или оспорить транзакцию, совершенную с использованием криптовалюты. В-третьих, информация о владельцах криптовалют полностью конфиденциальна и ни при каких обстоятельствах не может попасть в чужие руки. Кроме того, среди главных особенностей виртуальных денег — децентрализация: по сути, она является абсолютно независимой денежной единицей.

Но те, кто буквально «подсел» на использование криптовалюты, между темнемало рискуют. Прежде всего, на данный момент виртуальные деньги слабо регулируются с законодательной точки зрения. В любой момент их могут попросту запретить. Отсутствие регулирующих механизмов, которое в ряде случаев рассматривается как безусловный плюс, ведет за собой и отсутствие гарантий. А чрезмерная защищенность «кошелька» обрекает забывшего пароль владельца на потерю своих сбережений.

…и до наших дней

Однако та криптография, когда группа математиков и лингвистов вместе часами подбирали различные алгоритмы к закодированному тексту, осталась разве что в полуфантастических романах. Современное шифрование практически полностью основано на компьютерных системах.

— Представить себе, что кто-то шифрует вручную, достаточно тяжело: слишком большие объемы и слишком сложные алгоритмы, — считает специалист по криптографии, заместитель генерального директора по науке и системной интеграции компании по защите информации Сергей Панасенко . — Так или иначе, должен быть какой-то компьютерный обработчик.

Сфера применения криптографии растет не по дням, а по часам. Помимо всем известных биткоинов, о которых не слышал разве что ленивый, на шифровании основывается и система электронных подписей, официально узаконенная вомногих странах мира. Принят закон о защите персональных данных, которая также происходит с использованием криптографических алгоритмов. Кроме того, интернет-трафик на 50 процентов также является шифрованным и использует защищенный протокол.

— Если современные системы шифрования используются правильно, их действительно можно назвать непробиваемыми, — говорит Панасенко. — Российский «КриптоСтандарт», американские и японские аналоги очень качественные.

— Я настроен оптимистично: без криптографов никогда не обойдутся, — утверждает эксперт. — Не скажу, что искусственный интеллект способен вытеснить в этой сфере человека. Он основан на нечеткой логике, искусственном механизме принятия решений. Здесь же человек разрабатывает и алгоритмы, и системы, в которых они будут реализоваться. При текущем уровне развития не думаю, что профессия шифровальщика может исчезнуть.

Получение квалификации

Однако если возникает желание попробовать себя в чем-то более серьезном, чем подбор цифр и разгадывание двоичного кода, придется немало лет просидеть над специальной литературой и набить порядочное количество шишек методом проб и ошибок. Профессиональных криптографов сейчас готовят в основном в военных вузах. На «специалиста по защите информации» учат в Краснодарскомвысшем военном училище имени генерала армии Штеменко, на «криптографа» — в Институте криптографии, связи и информатики Академии Федеральной службы безопасности России . Шифрование изучают и на факультете информатики и систем управления в Московском государственном техническом университете имени Баумана

В школу шифровальщиков при изрядной доле везения можно попасть и во время службы в армии. Туда охотнее всего берут дипломированных выпускников соответствующих техникумов.

Ключ к расшифровке Telegram у каждого индивидуальный

Скандально известный мессенджер Telegram не выдает ключи к своим шифрам вот уже много месяцев. Службы безопасности, в свою очередь, собственными силами справиться со сложной системой кодировки не могут. Секрет мессенджера — в уникальном техническом оснащении. По словам адвоката системы Дмитрия Динзе, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к той информации, которая дает возможность декодирования принимаемых, доставляемых и обрабатываемых с его помощью электронных писем. Пользователи общаются при помощи не только облачных, но и секретных чатов. Под защитой находятся оба метода: сообщения из облачных переписок хранятся в зашифрованном виде на разных случайных подсистемах, а из секретных — не хранятся вовсе.

Таким образом, пользователи при начале диалога обмениваются двумя индивидуальными ключами: открытым и закрытым. Сообщение, зашифрованное открытым ключом, можно расшифровать закрытым ключом. Однако эти ключи на сервер не попадают никогда. Такой метод называется асимметричной криптографией.