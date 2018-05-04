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СК проводит проверку по факту нарушения жилищных прав 6‑летнего ребенка в Москве
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СК проводит проверку по факту нарушения жилищных прав 6‑летнего ребенка в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве по информации СМИ о нарушении жилищных прав шестилетнего мальчика, лишившегося мамы, проводится доследственная проверка, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
«По указанию руководства Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о нарушении жилищных прав малолетнего мальчика, у которого умерла мама», — сказала Иванова.
Из распространенного в СМИ сообщения следует, что 69-летняя пенсионерка из московского поселка Минзаг более года пытается добиться, чтобы ее шестилетнего осиротевшего внука вернули в очередь на получение жилья.
В материале отмечается, что мальчик был автоматически исключен из очереди на получение квартиры после того, как его мать, подававшая заявление на улучшение жилищных условий, умерла от рака. Сейчас пенсионерка и ее внук совместно с другими родственниками живут в съемной квартире. Также женщина сообщает, что боится не успеть позаботиться о ребенке, который в случаи ее смерти попадет в детский дом.
«В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавила собеседник агентства.
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