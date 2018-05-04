Офицерский бал в Севастополе может стать международным — оргкомитет

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 май — РИА Новости Крым . Открыт прием заявок на V Большой севастопольский благотворительный офицерский бал «Бегущие по волнам», который состоится 11 июня на площади Михайловской береговой батареи. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.

Бал будет посвящен Дню России , 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота. Событие ежегодно организовывается городским сообществом «Благородное собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота и при поддержке правительства Севастополя и Совета министров Республики Крым. Как отмечают организаторы, в мероприятии смогут принять участие как офицерские пары, так и жители полуострова без званий.

"Севастопольский Офицерский Бал прошел большой путь и за пять лет превратился в самое масштабное и идейно значимое культурное событие Крыма, не имеющее аналогов в стране. Его основа — объединение военного и гражданского общества на основе творческого взаимодействия. Этот проект — воплощение надежды на то, что новая Россия может быть основана на благородстве, чести, достоинстве, символами которых всегда был офицерский корпус и Севастополь", — отметили в оргкомитете.

Слоган Юбилейного Севастопольского Бала — «Новый культурный завет». Главное послание авторов бала в этом году — сам акт творения и человеческого воображения. Их колоссальный потенциал является главной связующей силой человека с высшим началом.

В программе Севастопольского Офицерского Бала — единственный в мире Военный бальный парад, яркая танцевальная программа, дефиле военно-духового оркестра, благотворительный аукцион и лотерея, бальные игры, выступления мастеров вокального и хореографического искусства, бальный ужин. Гостей доставляют к месту проведения бала кораблями по морю с Графской пристани.

"Отзывы участников и широкий охват СМИ привлекли внимание пар из разных стран и, судя по заявкам, у предстоящего бала есть все шансы получить статус международного", — подчеркнули в оргкомитете бала.

Благотворительная программа бала будет реализована в виде адресной поддержки малоимущим семьям, чтобы помочь одаренным детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, живущим в Севастополе.