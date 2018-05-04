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США предложили увязать Договор по открытому небу с делом о «российском вмешательстве»
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США предложили увязать Договор по открытому небу с делом о «российском вмешательстве» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Мэк Торнберри предлагает увязать выделение средств Пентагону на Договор по открытому небу (ДОН) с выдачей США подозреваемых Вашингтоном во «вмешательстве» в президентские выборы 2016 года.
Как сообщает ТАСС, соответствующую поправку конгрессмен-республиканец Торнберри намерен включить в проект военного бюджета США на 2019 год.
В частности, предлагается удерживать средства на полеты в рамках ДОН и установку на самолеты сенсоров «до тех пор, пока Россия не вернется к выполнению Договора и не предпримет другие шаги, включая согласие на экстрадицию россиян, обвиняемых в том, что они предприняли действия против Соединенных Штатов во время выборов 2016 года».
Предлагаемые к проекту закона о финансировании и направлениях политики Пентагона в 2019 году поправки будут обсуждаться на заседании комитета на следующей неделе. После этого документ рассмотрит вся Палата представителей, а затем к работе подключится Сенат. Весь процесс обычно длится до осени.
Напомним, в декабре 2017 года в госдепартаменте США заявили, что «ответные меры» США, касающиеся имплементации ДОН, обратимы. До этого Россия отказалась от ряда соглашений с США по ДОН. В сентябре 2017 года Москва обещала ответить на ограничения Вашингтона по Договору об открытом небе.
В феврале 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 граждан России по «вмешательству в выборы».
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