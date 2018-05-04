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Критическая уязвимость ставит под угрозу безопасность электростанций
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Критическая уязвимость ставит под угрозу безопасность электростанций 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Исследователи из Tenable обнаружили баг в программном обеспечении Schneider Electric, которое широко используется в крупной промышленности. Они считают, что опытный киберпреступник с помощью этой уязвимости может нанести критический урон промышленности.
Уязвимость обнаружена в программном обеспечении Schneider software, InduSoft Web Studio и InTouch Machine Edition, которое служит промежуточным между промышленным аппаратом и оператором. Оно используется для автоматизации деятельности электростанций или промышленного комплекса. По мнению исследователей, с помощью этого бага злоумышленник может нарушить или полностью прекратить работу электростанций или других критически важных объектов промышленности.
Исследователи сообщают, что киберпреступник может без авторизации отправить вредоносный пакет данных и вызвать переполнение буфера. После этого злоумышленник получает возможность выполнить произвольный код в уязвимой системе.
Использовать атаку можно разными способами. Злоумышленник может использовать уязвимость для DoS-атаки и взломать удаленное управление операционного центра. Также баг можно использовать, чтобы закрепиться в сети, для доступа к другим объектам производства, в этом случае злоумышленник может отправить команды в некоторые физические центры управления электростанцией или промышленного комплекса.
Исследователь Tenable Том Парсонс сообщает, что метод относительно прост потому, что требуется только интерпретатор командной строки и доступ к Интернету.
Schneider Electric в середине апреля выпустила обновления безопасности, которые минимизируют потенциальные угрозы проникновения в систему.
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