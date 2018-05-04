Дело о гибели двух человек при обрушении крыши манежа конного клуба передано в суд Новосибирска

Руководитель новосибирского конного клуба «Аллюр» предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек при обрушении крыши манежа, сообщает kp.ru

По данным следователей, в августе 2016 года индивидуальный предприниматель выиграл аукцион и заключил договор аренды шести нежилых помещений на территории бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова.

С нарушением законодательства он построил крытый манеж площадью 800 кв. м и организовал там тренировки по конному спорту, занятия по иппотерапии и конные фестивали.

19 января 2017 года крыша манежа обрушилась. В тот момент на территории находились сотрудники и клиенты клуба. Погибли 45-летний тренер и 15-летняя девушка. Четверо несовершеннолетних и мать погибшей получили травмы.

Как заявили в пресс-службе СУ СК по области, расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.

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