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Дело о гибели двух человек при обрушении крыши манежа конного клуба передано в суд Новосибирска
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Дело о гибели двух человек при обрушении крыши манежа конного клуба передано в суд Новосибирска 

RT на русском 1 час назад
Руководитель новосибирского конного клуба «Аллюр» предстанет перед судом по обвинению в гибели двух человек при обрушении крыши манежа, сообщает kp.ru.
По данным следователей, в августе 2016 года индивидуальный предприниматель выиграл аукцион и заключил договор аренды шести нежилых помещений на территории бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова.
С нарушением законодательства он построил крытый манеж площадью 800 кв. м и организовал там тренировки по конному спорту, занятия по иппотерапии и конные фестивали.
19 января 2017 года крыша манежа обрушилась. В тот момент на территории находились сотрудники и клиенты клуба. Погибли 45-летний тренер и 15-летняя девушка. Четверо несовершеннолетних и мать погибшей получили травмы.
Как заявили в пресс-службе СУ СК по области, расследование завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане после обрушения перекрытия в супермаркете решили проверить все подобные здания.
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