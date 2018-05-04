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В Назрани на месте старого автовокзала в июле появится городской парк
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В Назрани на месте старого автовокзала в июле появится городской парк 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 4 мая. /ТАСС/. Большой городской парк появится в Назрани (Ингушетия) на месте старого автовокзала. Здание уже демонтировали, на месте ведутся работы по расчистке территории и посадке деревьев, рассказал ТАСС пресс-секретарь городской администрации Магомед Аушев.
"С тех пор, как было построено новое здание автовокзала при въезде в Магас, мы думали, как правильнее использовать освободившуюся территорию, а это более 50 тыс. квадратных метров. Сейчас там идет разбивка парка, уже демонтировано старое здание вокзала, 1972 года постройки, далее рабочие займутся прокладкой тротуаров, тропинок и высадкой деревьев и цветов, а завершить работы планируется до конца июля", — сказал Аушев.
По его словам, в парке установят скамейки, отдельные зоны отдыха для детей и построят кафе.
Назрань — крупнейший город Ингушетии, здесь проживают более 100 тыс. человек. Город расположен в нескольких километрах от столицы республики Магаса.
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