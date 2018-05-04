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Волгоградцам вводят плату за право отдыха на берегу Верблюда
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Волгоградцам вводят плату за право отдыха на берегу Верблюда 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Платной «зеленой стоянкой» станет в ближайшие дни излюбленное место отдыха горожан на берегах ерика Верблюд в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Первые тестовые испытания ерика уже показали — волгоградцы готовы расставаться с деньгами за отдых на его берегах.
— Так стало всё платно, даже просто на песочке полежать. Ерик Верблюд — это наше любимое место, я всегда там отдыхал с друзьями. Мусор, кстати, за собой мы убирали. А тут приехали — стоит какой-то шлагбаум. Оказалось, что нужно заплатить и за машину, и за каждого человека, — жалуется волгоградец Иван Толочек, пытавшийся отдохнуть в минувшие выходные на берегу ерика.
Брать деньги с волгоградцев за право отдыха на берегу Верблюда решила администрация природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Там пояснили, что в прошлом году территория ерика была передана парку регионом в бессрочное пользование, а «зеленые стоянки» должны организовывать все природные парки Волгоградской области. Поэтому к началу сезона около ерика убран мусор, установлены мангалы и беседки. В ближайшие дни на «зеленую стоянку» завезут корзины для раздельного сбора мусора, в дальнейшем обустроят навесы.
— Пока вход и въезд на территорию бесплатный. Единственным днем, когда они были платными, стало 30 апреля. Тогда мы проводили мониторинг и смотрели, готовы ли люди платить за удобство. Как оказалось, готовы, поэтому уже в ближайшее время вход станет платным, — сообщила V1.ru директор природного парка «Волго-ахтубинская пойма» Наталья Лопанцева. — Въезд автомобиля на «зеленую стоянку» составит 100 рублей, вход для каждого человека — 50 рублей, но это при условии, что он будет отдыхать в беседке. Мангалы предоставляются бесплатно. Просто прогуляться по лесу, это будет бесплатно.
Также она подчеркнула, что нарушителей порядка будут штрафовать инспекторы, а незаконный въезд автомобиля обойдется водителю в 3-4 тысячи.
— Большинство приезжающих из Волгограда и Волжского оценило обустройство зоны и поддержало платный въезд и вход, — сказала Наталья Лопанцева. — А вот местные жители, и особенно молодежь, недовольны этим. Ведь ерик — их любимое место для посиделок. Но, как показывает практика, если «зеленая стоянка» бесплатна, люди не считают нужным беречь инфраструктуру и оставляют после себя горы мусора, поэтому любителям отдыха на природе придется привыкнуть, что за отдых надо платить.
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