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В Балашихе прошел молодежный флэшмоб «Салют Победы»
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В Балашихе прошел молодежный флэшмоб «Салют Победы» 

360tv.ru 1 час назад
В небо Балашихи выпустили более 200 шаров. Предшествовало запуску исполнение песни «День Победы», сообщил телеканал «360».
Пели сами участники. На площади перед Ледовым Дворцом собрались школьники, учащиеся местных колледжей и волонтеры. Молодые люди, держа в руках красные воздушные шарики, выстроились в слово ПОБЕДА. А после, ровно в 16:00 под аплодисменты они отпустили красные шарики.
Отпускали шары «по буквам», символизируя залпы. По словам организаторов, поддержать акцию пришло больше людей, чем планировалось изначально. Молодежный флешмоб «Салют Победы» проходит второй год. Это акция является частью движения
«Молодежь-ветеранам»
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