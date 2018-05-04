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Панов: в Нижнем должна появиться дирекция по управлению парками
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Панов: в Нижнем должна появиться дирекция по управлению парками 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Нижнем Новгороде должна появиться дирекция по управлению парками и скверами, заявил глава города Владимир Панов. Слова мэра приводит пресс-служба городской администрации.
Панов констатировал, что содержание парков и скверов в городе оторвано друг от друга. «Нет единого управления. Если взять парк Кулибина и дать команду „сделать в нем красиво“, то непонятно, кто ее будет исполнять», — цитирует градоначальника пресс-служба.
По словам мэра, ответственность за содержание парков будет нести дирекция со своей материальной базой, техникой.
«Несложно сделать что-то красивое, самое сложное — поддерживать это в таком же хорошем состоянии. Поэтому сейчас в рамках новой организационной структуры такое подразделение предусмотрено, и, соответственно, в этом году мы начнем управлять нашими парками и скверами по-другому», — сказал Панов.
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