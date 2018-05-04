Мы не можем допустить того, чтобы люди забыли о них: в Европе помнят о подвигах Красной Армии

Словакии активно движению по восстановлению памятников советским солдатам. Почему они это делают, сайту «Звезды» рассказал учредитель фирмы «Леник», которая занимается восстановлением мемориалов, Мирослав Леник.

В Европе в последнее время все чаще происходят случаи осквернения памятников воинам Красной Армии. Монументов в честь тех, кто освобождал эту самую Европу от фашизма. Вот лишь некоторые из последних примеров: 18 апреля в Варшаве вандалы облили красной краской памятник благодарности Красной армии, а спустя пять дней, уже в Полтаве , осквернили монумент Скорбящей матери и памятник жертвам нацизма.

Первого мая на Украине произошло и вовсе что-то за гранью добра и зла: в Сумской области радикалы полностью уничтожили памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину — Герою СССР, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял 1-й Украинский фронт, участвовал в битве за Днепр.

К счастью, акты такого вопиюющего вандализма происходят не везде. К примеру, в Словакии, напротив, активно движению по восстановлению подобных мемориалов. Почему они это делают, сайту «Звезды» рассказал учредитель фирмы «Леник», которая занимается восстановлением памятников, Мирослав Леник.

«Это солдаты, которые прошли тысячи километров… пали у нас за то, чтобы могли жить на свободе, без гитлеровского фашизма. Они (солдаты Красной Армии) — герои в наших сердцах», — признался он «Мы не можем допустить того, чтобы люди забыли о них. Поэтому мы и делаем это… на вечную память героям», — добавил Леник.